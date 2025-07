Este año ganar la Copa del Rey será más difícil

Este año hacer un listado de barcos favoritos a ganar la 43ª Copa del Rey Mapfre no es fácil. El hecho de que sea Campeonato de Europa de ORC ha provocado el efecto llamada sobre todo de la flota internacional haga que finalmente sean 130 los barcos participantes de 25 países, unos números que hacía décadas que no se veían en la Copa del Rey.

El europeo de ORC reunirá cinco clases distintas, Abanca ORC 0, Sail Racing ORC A, Ubico ORC B y Uber ORC C, además de cara al trofeo de la Copa del Rey se añade la Baleària Women's Cup, está última no compite por el título Europeo, pero sí para el trofeo.

En ORC 0 defiende el título el Teatro del Soho San Miguel de Javier Banderas, armador que lleva participadas las últimas 28 ediciones de forma consecutiva en distintas clases, de las cuales en 14 ha hecho podio y ha ganado ocho. El año pasado mantuvo una lucha hasta el último segundo con el Aifos de la Armada Española y que patronea el Rey Felipe. Este año pero, la llegada de poderosos TP52 como el Vudu, ganador de la Sandberg PalmaVela y del Trofeo de La Reina o incluso el nuevo Urbania de Tomás Gasset, que hizo podio en Valencia, se las verán con los Ker 46 como el italiano Lisa R y el irlandés Searcher. Pero si hay un barco que a priori está por encima de todos es el francés Spirit of Maluen, que bajo el nombre de Paprec acaba de proclamarse subcampeón en el Mundial Rolex de TP52 en Cascais.

Pero si una clase promete igualdad máxima es la ORC A, la más internacional del evento con 15 países participantes, con barcos que van desde los 42 a los 49 pies y donde los dos DK46 que siempre mantienen su duelo particular por el podio, el Estrella Damm Sailing Team de Nacho Montes y el HM Hospitales de Oscar Chaves. A partir de ahí los ClubSwan 42 quieren decir también su palabra, desde el vigente campeón, el Elena Nova alemán, pasando por el campeón del mundo de este año, de La Reina y del TabarcaVela Alicante, el Pez de Abril de José María Meseguer, que viene lanzado; sin olvidar el Nadir de Pedro Vaquer. Estará el subcampeón continental, el alemán Desna, un Knierim 49, que será de los que vaya abriendo el camino en tiempo real.

Con 35 barcos de 12 nacionalidades, la clase ORC B es la más numerosa y explosiva del campeonato. El argentino Katara de Julián Soldini llega como el nombre a batir tras dominar el Circuito Mediterráneo de Vela 2025, incluido PalmaVela y el Trofeo SM La Reina. Frente a ellos, L'Immens de Nicolás Pesich que subió al podio en la PalmaVela, Godó y La Reina o el Italia Yachts, Guardamaro, subcampeón europeo en 2024.

La clase de los barcos más pequeños, que no menos competitivos como es la ORC C. Todos los ojos están puestos en el Fala Pouco de Andrés Manresa, que además de defender título de Copa del Rey Mapfre, este año lo ha ganado todo, Godó, La Reina y TabarcaVela. El Wanderlust, con Josep Pons Faner, llega con ganas de ponerle las cosas difíciles al todopoderoso barco alicantino. Pero no habrá que olvidar a los Cape 31, los alemanes Earlybird y Meerblick, ni a los J99 como Le Roches de Pepequín Orbaneja y los dos barcos de la Armada, como los dos Regulus, que llegan de las Comisiones Navales de Cádiz y Cartagena.

Ya de cara a la segunda parte del campeonato, a media semana entrará en juego la Women's Cup con 15 equipos donde destacan el alicantino Dorsia Sailing Team de Núria Sánchez Nomdedeu y el valenciano-balear Solgreen-Les Roches de Elena de Tomás, entre otros.

