American Magic revoluciona Puerto Portals

La tripulación del American Magic en plena acción este jueves en la bahía de Palma

La bahía de Palma ofreció este jueves las condiciones soñadas en la tercera jornada de la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week, con viento suficiente para completar tres mangas que dieron un vuelco revolucionando la clasificación general en Puerto Portals. American Magic Quantum Racing se colocó al frente gracias a su victoria en la última prueba, mientras que Alpha+ escaló al segundo puesto tras ser el más regular del día.

Después de dos jornadas marcadas por la meteorología inestable, la bahía mallorquina volvió a exhibirse como uno de los mejores campos de regatas del Mediterráneo. La flota partió al agua con tres pruebas programadas a partir de las 13:00h, y aunque la primera salida se retrasó más de una hora, el menú se completó con éxito, regresando a puerto seis horas después con nuevas emociones en la general.

La primera manga comenzó con 12 nudos estables. La flota se dividió en dos estrategias, siendo la izquierda la más acertada, liderada por Alkedo, seguido de Alpha+ y Paprec. El barco de Andrea Lacorte, con Pablo Torrado en la tripulación, defendió su posición pese al empuje final de American Magic, que logró remontar hasta el segundo puesto. Paprec cerró el podio.

La segunda prueba tuvo dueño desde la salida. Gladiator, con Tony Langley al timón y Guillermo Parada en la táctica, eligió el extremo derecho de la línea y navegó con autoridad hasta sumar una victoria incuestionable. Tras él, la emoción estuvo en la pelea por el segundo puesto, que se resolvió a favor de Vayu por apenas dos segundos sobre Alpha+. Platoon Aviation protagonizó la nota amarga al colisionar con Alegre y romper su botalón, lo que le obligó a retirarse con tres puntos de penalización.

La última manga del día fue la consagración de American Magic Quantum Racing. Aunque pasó octavo por la primera boya, supo leer el campo y apostar por el lado derecho en la empopada, donde construyó una ventaja superior al medio minuto que le permitió imponerse con claridad. Alpha+ sumó un segundo y Crioula fue tercero.

El desenlace de la jornada produjo un vuelco en la clasificación: American Magic Quantum Racing pasó de tercero a primero, con una mínima renta sobre Alpha+, mientras que Alegre, líder hasta ayer, cayó al tercer puesto a nueve puntos de los estadounidenses.

La competición continuará este viernes, con dos nuevas pruebas programadas a partir de las 13:00h en aguas de Puerto Portals.

