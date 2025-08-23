American Magic gana en Puerto Portals

Puerto Portals volvió a ser territorio de American Magic Quantum Racing. El equipo estadounidense no dio opción a la sorpresa en la penúltima cita de la temporada y se adjudicó con autoridad las Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week, encadenando su tercer triunfo consecutivo tras las victorias en Baiona y Cascais –donde además se proclamó campeón del mundo–. Solo cedió en el estreno del año en Saint-Tropez, ganado por Gladiator. Con estos números, y a falta de la última parada en Porto Cervo en septiembre, el título absoluto del circuito parece ya sentenciado.

La semana arrancó con incertidumbre meteorológica, con apenas una manga por jornada: Alegre se impuso en la primera y Sled en la segunda. Pero desde el tercer día, la maquinaria de American Magic se puso en marcha y arrasó, sumando tres victorias en diez mangas y llegando a la jornada final con 18 puntos de renta sobre sus perseguidores. Con semejante colchón, el equipo de Doug DeVos y Terry Hutchinson navegó sin riesgos en la última jornada, firmando un 6-5 para asegurar el título.

Los triunfos parciales del día se los llevaron Sled y Platoon Aviation, este último con una tripulación plagada de españoles de nivel como Joan Vila, Jordi Calafat, Víctor Mariño y Javi de la Plaza, que pudieron saborear la victoria, aunque fuera en dos de las mangas tras una temporada que no está siendo fácil para el barco alemán.

Sin sorpresas en el podio, Sled completó el evento en segunda posición y el Alpha+ de Hong Kong fue tercero. American Magic, mientras tanto, vuelve a demostrar que juega en otra liga.

