American Magic deja el título de Puerto Portals visto para sentencia

La Puerto Portals 52 Super Series llegan a su jornada final con un American Magic Quantum Racing pletórico y que reafirmó su dominio y encarar la última jornada como sólido líder. El equipo estadounidense saldrá el sábado con 18 puntos de ventaja sobre sus perseguidores, Sled y Alpha+, que apenas disponen de dos pruebas para intentar un milagro.

La primera manga del día tuvo como protagonista a Platoon Aviation, que tras una gran empopada logró una victoria balsámica en una temporada marcada por incidentes y penalizaciones. El triunfo en la primera manga, con Jordi Calafat y Joan Vila en la tripulación, devolvió confianza a los alemanes. Alegre fue segundo y Sled tercero.

En la segunda prueba, un sólido American Magic Quantum Racing tomó el control en la empopada para sellar su segunda victoria parcial de la semana. Provezza resistió para ser segundo y Alkedo completó el podio.

La tercera manga volvió a evidenciar la velocidad del barco armado por Doug DeVos y timoneado por Harry Melgues IV, con la táctica del veterano Terry Hutchinson. Aunque Alpha+ llegó a liderar, el estadounidense fue implacable y sumó su segunda victoria del día, con Alpha+ segundo y Platoon tercero.

American Magic llegó a Puerto Portals como flamante campeón del mundo de TP52 tras su triunfo en Cascais y con victorias en los dos últimos eventos del circuito. Su regularidad y contundencia le dejan a un paso de conseguir su tercer título consecutivo de la temporada.

La gran final está programada para este sábado, con dos pruebas a partir de las 13:00h. Sus rivales necesitarán no solo suerte sino un milagro para evitar que el equipo estadounidense se corone de nuevo en Puerto Portals.

