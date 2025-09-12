Alibabá II manda en la Regata Rey Juan Carlos I

La décima edición de la Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster alzó este viernes el telón en la ría de Pontevedra con un arranque a la altura de las expectativas. El Real Club Náutico de Sanxenxo dio el bocinazo de salida a una cita que reúne a más de 180 barcos repartidos en siete clases, y que en su estreno tuvo como protagonistas a los 6 Metros, los Optimist, la vela adaptada y la flota ORC 0-4.

Duelo de altura en 6 Metros

La clase 6 Metros inauguró la competición con dos pruebas disputadas frente a Sanxenxo bajo un viento del noroeste de ocho nudos. El Alibabá II de Miguel Lago se llevó el protagonismo del día al acabar la jornada como líder.

El Joy de José Ignacio del Toro se llevó la primera manga, seguido del Alibabá II de Miguel Lago y del Titia. El Bribon, con Jane Abascal a la caña firmó un cuarto puesto.

En la segunda regata del día, el duelo entre Joy y Alibabá II se resolvió a favor de este último, con Bribon tercero y Titia cuarto. Tras este primer asalto, la general queda con empate a tres puntos entre Joy y Alibabá II, deshecho a favor del barco de Lago.

Dominio luso en Optimist

La flota de ABANCA Optimist, con 132 jóvenes regatistas, completó tres mangas en los grupos Oro y Plata. El viento estable permitió regatas rápidas y ajustadas, con salidas muy apretadas y una corriente exigente en la última prueba. El provisional está dominado por Portugal, con Pedro Firmeza al frente, seguido por su compatriota António Moreira y el malagueño José de Linares en tercera posición.

Estreno de la vela adaptada y los ORC 0-4

Los cinco equipos de Quirón Prevención Vela Adaptada navegaron junto al espigón del RCNS, completando cinco pruebas con gran igualdad. En paralelo, la flota ORC 0-4 disputó dos mangas rápidas y tácticas entre la isla de Ons y la playa de A Lanzada, que ya han situado a varios favoritos en cabeza en la lucha por el Trofeo Xacobeo y el Trofeo Presidente de la Xunta.

La segunda jornada traerá a escena al resto de participantes. Desde las 11:00 horas continuará la competición de Optimist, y a partir de las 13:00 debutarán los Mahou J80, Volvo Balpersa JCH Veteranos y ORC Open, además de las flotas que ya estrenaron marcador este viernes.

