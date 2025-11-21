Suscribete a
Al menos tres personas atrapadas en el derrumbe de una mina en Asturias

Aleph toma el mando y Lanzarote Calero es noveno

El fuerte viento del noroeste y olas de más de dos metros protagonizan la segunda jornada de la 44Cup Marina Jandía

Toda la tripulación del Lanzarote Calero Sailing Team en la popa del RC44
Toda la tripulación del Lanzarote Calero Sailing Team en la popa del RC44

JAUME SOLER

Fuerteventura

La segunda jornada de la 44Cup Marina Jandía fue espectacular con buen viento y olas de más de dos metros, que pusieron a prueba a la flota y donde hubo variaciones en la clasificación con muchos cambios de posiciones; el más destacado en cabeza donde ... el nuevo líder es el Aleph Racing en detrimento del Team Aqua que ahora es cuarto, aunque las diferencias son mínimas. Mientras tanto el Lanzarote Calero Sailing Team no pudo aguantar el séptimo puesto con el que finalizó el jueves y acabó el segundo día de regatas en novena posición en la general.

