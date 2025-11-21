Aleph toma el mando y Lanzarote Calero es noveno

La segunda jornada de la 44Cup Marina Jandía fue espectacular con buen viento y olas de más de dos metros, que pusieron a prueba a la flota y donde hubo variaciones en la clasificación con muchos cambios de posiciones; el más destacado en cabeza donde ... el nuevo líder es el Aleph Racing en detrimento del Team Aqua que ahora es cuarto, aunque las diferencias son mínimas. Mientras tanto el Lanzarote Calero Sailing Team no pudo aguantar el séptimo puesto con el que finalizó el jueves y acabó el segundo día de regatas en novena posición en la general.

El viento, que sopló del noroeste con una intensidad de unos 18 nudos de media, ayudó a que que disputaran tres regatas rápidas con tramos de 1,3 millas. Con una ola grande y corta, lo que provocó que las regatas fueran muy técnicas.

La primera del día fue la mejor para el Lanzarote Calero Sailing Team, estuvo en todo momento en los puestos delanteros de la flota, navegando con buenas sensaciones lo que le llevó a finalizar la prueba en sexta posición. El francés Aleph Racing era el ganador de la misma. El táctico del equipo canario, Alfredo González, explicaba que «hemos hecho una buena primera prueba, las bajadas en popa fueron increíbles y navegamos muy cómodos».

En as dos siguientes el Lanzarote Calero Sailing Team hizo dos novenos puestos. A pesar de haber hecho buenas salidas, las penalizaciones volvieron a jugar en contra, y esto supuso perder muchas posiciones, a veces díficiles de recuperar. González explicaba que «tuvimos una primera con el Gemera, pero conseguimos recuperar y colocarnos con el grupo, pero en estos casos te pasa toda la flota y recuperar es complicado».

El Team Nika, que había hecho un séptimo en la primera prueba del día, se recuperó y acabó siendo el gran protagonista en las dos últimas mangas, ganando la dos y demostrando porque es el líder del circuito de la 44Cup, colocándose tercero en la general de la 44Cup Marina Jandía a tres puntos del Aleph Racing. La segunda plaza la ocupa el sueco Gemera a un punto del barco francés.

De cara a la segunda parte de la 44Cup Marina Jandía, Alfredo González, es optimista: «Nos quedan dos días y creo que podemos conseguir buenos resultados. El equipo sigue motivado».

Este sábado se disputará la tercera jornada con la previsión de que se celebren tres pruebas más.

