rolex SAILGP championship

Alemania, primera de las últimas tres paradas de la temporada

Esta es la primera vez que el circuito Rolex SailGP Championship llega a la ciudad de Sassnitz

Los equipos entrenando este viernes en aguas alemanas Jonathan Nackstrand

JAUME SOLER

La ciudad alemana de Sassnitz acoge este fin de semana la primera de tres paradas consecutivas del Rolex SailGP Championship, que continuará en Saint-Tropez y Ginebra antes de desembarcar en Cádiz los días 4 y 5 de octubre.

El Spain SailGP Team llega a Alemania tras un discreto resultado en Portsmouth pero manteniendo la tercera posición de la general. El equipo español, vigente campeón mundial, busca recuperar sensaciones y volver a pelear por los puestos de honor.

«Tenemos muchas ganas de volver a subirnos al barco y hacer un buen resultado», afirmó el flight controller Joel Rodríguez. «No miramos la clasificación, vamos evento a evento con la intención de ganar. Hemos analizado lo que pasó en Portsmouth y queremos corregir cosas técnicas para hacerlo mejor».

En la lucha por el título, España sigue de cerca a Nueva Zelanda de Peter Burling, líder con 54 puntos, y a Australia de Tom Slingsby, segunda con 52. Con cinco Grandes Premios aún por disputarse, el margen de error es mínimo.

España encara el tramo final en uno de sus mejores momentos de la temporada, con dos victorias en los tres últimos eventos, y confían en mantener la regularidad para llegar a la gran final de Abu Dhabi con opciones de revalidar la corona mundial.

