El alemán 'NRV' gana en aguas de Altea

El Club Náutico de Altea fue el epicentro de la vela juvenil internacional este pasado fin de semana al acoger la final de la Youth Sailing Champions League 2025, celebrada del 7 al 9 de noviembre. En su quinta edición, esta competición reunió a 24 ... equipos sub-23 de 12 países: Alemania, Austria, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Letonia, Noruega, Países Bajos, Polonia y Suiza.

Tras una intensa lucha por el título, el 'Norddeutscher Regatta Verein' (NRV) se proclamó campeón en dos emocionantes regatas finales frente al San Francisco Yacht Club' (SFYC), que debutaba en la competición tras ganar la 'Chubb U.S. Youth Triplehanded Championship (Sears Cup). El 'Segelclub Stäfa' (SUI) completó el podio con el tercer puesto, logrando su tercer podio histórico en la Youth SCL.

Por parte de España, el equipo anfitrión del 'Club Náutico de Altea' fue el único representante nacional. La tripulación formada por Alejandro Arroyo, Guillem Serrat, Aleksis Tjurins, Marino Arroyo y Alonso Suárez comenzó fuerte, alcanzando la tercera posición en la primera jornada, aunque un problema técnico en la segunda les relegó finalmente a la undécima plaza.

La cita ofreció tres jornadas de alta intensidad y exigencia técnica, en las que los jóvenes regatistas tuvieron que adaptarse a las embarcaciones Platu 25 del CN Altea, una clase poco habitual en las ligas nacionales europeas dominadas por los J/70 y RS21. Esta circunstancia puso a prueba la versatilidad de las tripulaciones, que demostraron un altísimo nivel táctico y de maniobra.

El viento fue protagonista durante todo el fin de semana: rachas de hasta 22 nudos el viernes y sábado propiciaron regatas rápidas y espectaculares, mientras que el domingo el viento ligero exigió máxima precisión y concentración.