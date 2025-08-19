El Alegre da primero en Puerto Portals

El Alegre pasando primero por uno de los pasos de boya

La bahía de Palma volvió a demostrar este martes que siempre guarda una sorpresa bajo la manga. En la jornada inaugural de la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week 2025, la meteorología marcó el ritmo de un estreno con solo una prueba en el agua, pero que bastó para ver quién llega con las ideas claras a este cuarto asalto de la temporada.

El primer triunfo parcial fue para el Alegre de Andy Soriano, un barco que llevaba tiempo buscando una victoria parcial y que ayer navegó con determinación desde la misma salida. Con el británico Paul Goodison –campeón olímpico en 2008– estrenándose como táctico y la catalana Silvia Mas como parte de la tripulación, el Alegre salió por el pin con velocidad y ya no soltó el liderato hasta cruzar primero la meta.

«Fue una salida muy buena, con velocidad y decisión», explicaba Mas al llegar a Puerto Portals. «El barco corría bien, pero la clave estuvo en la gestión de modos, primero rápidos para cubrir a la flota y luego normales para consolidar».

Elvira Llabrés, debut con nota

Si Alegre se llevó la gloria, el otro nombre propio de la jornada fue el de la mallorquina Elvira Llabrés, que se estrenaba como navegante del Vayu tailandés. Acompañada del táctico local Manu Weiller, Llabrés firmó un segundo puesto que sabe a victoria: «Llevo apenas tres días navegando en un TP52 en modo regata, pero lo que hicimos hoy fue muy parecido a lo entrenado. La comunicación con Manu es muy fácil porque ya habíamos navegado juntos».

Weiller, con la experiencia de tantas campañas, no dudó en destacar la aportación de su nueva compañera: «El layline de Elvira nos permitió llegar segundos a la boya de barlovento y consolidar el puesto. Fue un día difícil, con roles grandes y ola complicada, y ella lo resolvió con precisión».

El tercer puesto lo firmó el Alpha+ hongkonés, que se ha reforzado para esta cita con la experiencia del táctico británico Adrian Stead. Una posición que confirma que la igualdad en la flota sigue siendo máxima y que cualquier error puede pagarse caro.

Un estreno condicionado por el viento

La jornada arrancó con previsión de disputarse dos mangas a partir de las 13:00 horas, pero la inestabilidad del viento retrasó la primera salida hasta pasadas las 15:30. La brisa llegó a alcanzar los 15 nudos, aunque con oscilaciones que exigieron lo mejor de cada tripulación.

Para este miércoles, el Comité de Regata que dirige la alicantina María Torrijo ha programado tres mangas, con inicio previsto a las 12:00 horas, siempre y cuando la bahía decida colaborar.

