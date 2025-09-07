Aceites Abril es el gran triunfador en el Monte Real

La tripulación del Aceites abril de Luis y Jorge Pérez Canal fue el campeón absoluto

Galicia cerró este domingo por todo lo alto la 40ª edición del Trofeo Príncipe de Asturias, cita organizada por el Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar con el patrocinio de Abanca. En un fin de semana marcado por la competitividad en el agua y la gran afluencia de público en tierra, la regata coronó a los nuevos campeones tras tres intensas jornadas en las Rías Baixas.

Con más de 90 equipos en liza y siete categorías en juego, el Príncipe volvió a demostrar por qué es una de las competiciones más emblemáticas del calendario nacional. El domingo, tras el paso del frente de lluvia y viento nocturno, la flota afrontó la jornada decisiva con vientos del suroeste de 8 a 10 nudos que permitieron disputar las últimas pruebas del programa.

Aceites Abril gana por tercera vez

El Aceites Abril de Luis y Jorge Pérez Canal (RCN Vigo) no dio opciones en la clase ABANCA ORC 1-2 y cerró la edición con seis victorias parciales en siete mangas. Su dominio fue tal que, además de proclamarse campeón de su división por tercera vez, se llevó la victoria absoluta en ORC, confirmándose como uno de los grandes referentes de la flota gallega. Le acompañaron en el podio el Syone Panther de Nuno Neves y el Yess Too de Rui Ramada.

En ORC 3, el triunfo fue para el Urbapaz de Fran Edreira (CN Cabanas), que acumuló cuatro victorias en las primeras jornadas y supo administrar su ventaja hasta el final. El podio lo completaron el Bon III de Víctor Carrión y el Orión de Javi Pérez.

El Deep Blue 2.1 de Vicente Cid (RCN Vigo) brilló en ORC 4, firmando cinco triunfos parciales y un título incontestable por delante del Travesío de Álvaro Martínez y el Ronáutica Marinas de Anna Carneiro.

En las clases Open, la emoción se mantuvo hasta el último bordo. El Bonaventure de José Luis Ríos (RCN Vigo) se impuso en Open 1, mientras que en Open 2 el vencedor fue el portugués Saplicco Quinta Lamosa de Joao Serodio (YC do Porto).

Solintal se lleva la Copa de España

La siempre competitiva flota de J80 volvió a dejar un gran espectáculo en la bahía de Baiona. El Solintal de Ignacio Camino (RCM Santander) se alzó con la Copa de España, firmando una regularidad que le permitió imponerse al Marías de Manuel María Cunha y al Kouko de Daniel Cuevas.

En la clasificación de equipos mixtos, el título fue para el Etnia Barcelona de Peru Múgica, que compitió con una tripulación paritaria.

Sofía Toro se lleva la categoría femenina

En la Gestilar Ladies Cup, la gallega Sofía Toro (RCN Coruña) y su equipo rubricaron un dominio incontestable con siete triunfos en ocho mangas. Acompañadas por Ángela Pumariega, Marta Torres, Carmen Solórzano, Coca Delgado y Paloma Botas, las campeonas olímpicas confirmaron su superioridad con doce puntos de ventaja sobre sus rivales. El podio lo completaron CN Ibiza de Maura Ramón y RCN Tenerife de Alicia Cebrián.

La entrega del 40 aniversario

El Trofeo concluyó con una multitudinaria ceremonia de entrega de premios en el Monte Real Club de Yates, presidida por representantes institucionales y patrocinadores. Además de los títulos de cada clase, se entregó el Premio Conde de Barcelona Don Juan de Borbón al Syone Panther de Nuno Neves como mejor tripulación portuguesa, y se dedicó una mención especial a los alumnos de la Escuela de Vela Adaptada del MRCYB.

