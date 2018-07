Ruta de la Tramontana Una veintena de veleros en la parrilla de la Ruta de la Tramontana Con un recorrido de 60 millas

El próximo viernes, 6 de julio, parte la 25 Ruta de la Tramuntana, regata costera y medio altura que parte desde el Club Nàutic el Balís rumbo el CN l’Escala. Una prueba clásica de la navegación costera catalana, que se ha convertido en la regata nocturna más popular entre los navegantes catalanes. En la parrilla de inscritos una veintena de embarcaciones, las más representativas en la zona catalana de la navegación costera y altura, entre ellos Marjuin y Don’tAsk, primero y segundo en la pasada Ruta de la Sal, que estarán también en la cita de la Tramuntana.

El recorrido de unas 60 millas, siempre con la proa enfilando rumbos del Norte (del primer cuadrante), las primeras 40 millas son hacia del NE, hasta enfilar los cabos Tossa y Bagur y superados estos, completar la travesía, con rumbo más al Norte, con unas últimas 19 millas desde la zona ‘dels Tres Caps’, para dejar las islas Medas, superar la costa de Torroella y entrar en la bahía de la Escala.

La regata La Tramontana tiene la componente de que se navega gran parte de ella por la noche, ya que sale a la ‘hora baixa’ del viernes (a las 18 horas) y el grueso de la flota suele alcanzar la línea de llegada al mediodía del sábado, en la siguiente jornada. Es puntuable para el Campeonato de Cataluña de Crucero de Altura.

En esta ocasión se han inscrito, entre otros, los veleros franceses Berlioz de Pierre Guillaume un Catana 50 D 66; Routes du Large de Jean-Françoise Lecarpentier, un Class40; el británico Maral de Mark Lethem , un J10; el italiano Fortuna de Umberto Cozzi, un Odissey 34,2.

Entre los navegantes locales de la zona de la Costa Brava está el Nigulet de Romà Pueyo, un Contessa 28 V G; el Poma de Pere Sala un First 31, el Nial de Isidre Blanch, un Comet, tres veleros del CN l’Escala; L’Oreig de Martí Gelabert Martí, un A-35 del CN Port d’Aro, el Beagle de Roger Ferrer Royo, un Dehler 36 del CV Blanes.

De la costa norte de Barcelona saldrán los veleros del CN el Balís, Grampa de César Hernández un Sun Odyssey 44, el CMR con Oriol Cornudella; Marjuin de Pere Roquet Portela, un GS50, el Hydra de Oscar Chávez, vencedor de la Copa del Rey con el nombre de Maserati, el Argus Dos de Mario Estengre un First 35 S 5 y el Caront de Rafael Margalef un Bavaria 35 match del CV Mataró.

También están inscritos, Mister Swing de Antoni Subirana, el Malbec 360 del Business Yacht Club Barcelona, y los armadores del Real Club Maritimo de Barcelona, Alberto Fucale del Don’t Ask, con su First 50; Rodamon IIde Jaume Mumbrú, un First 405, el Ascata III de Yamandu Rodríguez, el X-Merit de Tito Moure, un X-46 del club Veles i Velers, y los veleros de Badalona, Victoria Catorce de Josep Gimenez Cantero, un Hanse 370 y Ay de Eva Piulats Combalia un J 35, Ves que Vinc un Azzure 40 de Joan Pinya.

Destacar la ímportante participación de veleros en la Tramontana 2018 en la categoría de tripulación reducida, con embarcaciones como Grampa, Biralau, X-Merit, Poma, Caront, CMR, Marjuin, que compiten por el Campeonato de Cataluña de Tripulación Reducida.

La Ruta de la Tramuntana, puntuable para el Campeonato de Catalunya de Crucero de Altura, se corre en RI y en ORC para aquellos barcos que quieran puntuar para el Campeonato de Cataluña de Crucero.