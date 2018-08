52 Super Series Vascotto activa las neuronas y el «Luna Rosa» saca los dientes en Puerto Portals El barco italiano fue penalizado con dos puntos por abordar al "Gladiator" antes de la salida de la primera manga

Pedro Sardina

Palma Actualizado: 23/08/2018 18:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dos nuevas mangas se disputaron en la Puerto Portals Sailing Week gracias al empecinamiento del Comité de regatas, que supo esperar durante tres cuartos de hora a que parte de los 10 nudos que soplaban en barlovento bajaran a sotavento para poder dar una salida con garantías. Con no más de ocho nudos de intensidad de viento se dio la salida a la primera manga, un barlovento-sotavento al que hubo que acortar la última ceñida y la última popa con cambio de recorrido incluido.

En la presalida el «Luna Rosa» abordó al «Gladiator» en una maniobra incomprensible del caña italiano Francesco Bruni, que todavía estamos por comprender. Los italianos fueron penalizados y tuvieron que girar sobre sí mismos 360 grados, perdiendo toda opción de victoria en la manga en la que sumarían dos puntos de castigo, El «Sled» sorprendentemente fue el que mejor salió y ganó la manga. «Platoon», tras una buena remontada consiguió meterse segundo, adelantando incluso a un inoperante pero muy regular «Quantum», que lleva como «mascarón» de proa a Dean Barker. La imagen del neozelandés haciendo banda no es la habitual, pero cuando Doug Devos se coloca en la caña, éste pasa a ser estratega del equipo. De todas las maneras, los americanos sin ganar ni una sola manga continúan líderes de la Puerto Portals Sailing Week.

En la segunda manga, más de lo mismo en cuanto a intensidad y dirección del viento. Un auténtico aburrimiento si no hubiera sido por la gran salida que protagonizaron los diez barcos participantes. Resulta que Vasco Vascotto llegaba a esta segunda manga «herido» por los 11 puntos que le habían metido en la primera regata. El de Trieste sacó su garra y dirigió al barco a la línea de salida con velocidad y pegado a «pin» realizando una espectacular salida en la que se vio que nadie iba a ser capaz de ganar al «Luna Rosa». A navegar por la izquierda como se debe de navegar en la bahía de Palma y a cruzar las proas de sus adversarios. Ganó sobrado.

La general de la Puerto Portals Sailing Week sigue encabezada por el «Quantum» (2/4/2/5/2), 15; seguido del «Phoenix» (5/3/4/4/3), 19; y del «Azzurra» (6/5/1/6/4), 22. La general del circuito sigue liderada por el «Quantum», 111; seguido del «Azzurra», 147; y del «Sled», 148.

Francesco Bruni, patrón de Luna Rossa, explica: “Ha sido una jornada muy difícil porque siempre es complicado y doloroso provocar una colisión, aunque ha sido involuntaria. Llegábamos tarde a la línea y he hecho un error. No he medido bien las distancias con Gladiator, es parte del juego. Estoy muy decepcionado. Menos mal que hemos respondido con una buena victoria en la segunda. Una regata impecable porque Vasco quería la izquierda y en la salida hemos dominado el pin y la barca ha ido muy rápida, con estos tres ingredientes unidos: táctica, buena salida y velocidad es muy difícil perder”.

Ed Baird, táctico del Phoenix, manifiesta: “Es el segundo evento de Tina y la verdad es que hemos hecho muchas cosas buenas. El secreto es estar fuera de los problemas, hay muchos barcos y situaciones que te llevan a problemas y lo que hay que hacer es evitarlos buscando los lados claros del campo de regatas. Estar fuera de problemas es el secreto. Hacer buenas líneas limpias y hacer buenas salidas. No hemos hecho un trabajo fantástico hoy, pero suficiente para estar en las posiciones que queremos. Palma no está siendo lo que nos ofrece habitualmente porque no está el lado tan claro como suele ser habitual. Las condiciones de viento no son las que nos gustarían ni las esperadas, pero aquí estamos compitiendo. Tina lo está haciendo muy bien y creo que va a ser una gran caña…”

Pedro Más, proa mallorquín de Platoon, dice: “Nos han penalizado y no hemos tenido más remedio que cumplirlo. No ha sido muy clara, pero hay que aceptarla. Nosotros no hemos visto penalización, pero el arbitro sí. Nos ha hecho perder varias posiciones. Ayer ya tuvimos dos penalizaciones, una muy clara y otra no tanto, y estamos un poco frustrados y descontentos con la falta de regularidad. Tenemos un primero y un segundo y luego malos resultados por tonterías. La culpa la tenemos nosotros por ponernos en algunos líos, pero vamos a ver qué pasa los próximos días”.