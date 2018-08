The Nations Trophy El Swan 45 «Dr. Luis Senís», campeón del The Nations Trophy Mediterranean League 2018 Tras la cuarta prueba en la bahía de Palma, el barco del RCN de Valencia finaliza primero con 15 puntos

El valenciano Dr. Luis Senís, un Swan 45 del armador Luis Senís y navegando por el Real Club Náutico de Valencia, se ha hecho con el prestigioso The Nations Trophy Mediterranean League 2018 for Swan One Designs, tras disputarse del 29 de julio al 4 de agosto la 37ª Copa del Rey Mapfre, cuarta y última prueba de esta liga que arrancó a finales del mes de marzo con Monaco Swan One Design y en la que logró el triunfo.

Tras la cita monegasca, le llegaba el turno a la Sail Racing Palmavela, disputada en la bahía de Palma a principio del mes de mayo en la que el barco del náutico de Valencia firmó una segunda plaza tras 9 pruebas completadas.

La Rolex Giraglia en Saint Tropez, celebrada entre los días 9 al 12 de junio, fue la tercera y una nueva victoria para el barco de Luis Senís. Además, en esa misma cita, el barco valenciano ganó también la combinada, con la regata costeras desde la ciudad francesa hasta Génova, en Italia. Un segundo triunfo que aseguraba casi el título la ‘liga Swan’.

En la Copa del Rey, el Swan 45 Dr. Luis Senís tuvo un buen comienzo y tras la primera jornada lograba colocarse líder. Después, en las dos siguientes, no estuvo muy afortunado, una circunstancia que le hizo bajar hasta la tercera plaza. En la recta final el equipo demostró un gran nivel y volvió a entrar en la pelea por el título. En la última jornada, y tras cerrar la primera prueba con una cuarta plaza, se esfumaron todas las posibilidades de hacer con el título en la bahía palmesana. El valenciano se despidió de Palma ocupan la segunda plaza.

Con todos estos resultados el Swan 45 Dr. Luis Senís se hace con el triunfo final con 15 puntos, completándose el podio con el alemán Elena Nova, que suma 8, y el holandés K-Force con 7, éste último vencedor en la Copa del Rey Mapfre.

En cuanto al título por naciones, España finaliza segunda con 34 puntos, por detrás de Italia que ha obtenido 39. Alemania es tercera con 33 puntos. Este magnífico resultado para España ha sido posible gracias al triunfo del Swan 45 Dr. Luis Senís y el obtenido en la misma liga, pero en clase Swan 42 del murciano Pez de Abril, al que se debe añadir la tercera plaza de Nadir.

El valenciano tiene ahora las miras puesta en poder revalidar el título de campeón del mundo, una cita que tendrá lugar entre los días 9 al 16 de septiembre en la Rolex Swan Cup 2018 en Porto Cervo.