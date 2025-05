Solo «Bosch» tiene el futuro claro en el Rías Baixas

La novedosa gymkana entre balizas que supuso la tercera etapa de la Regata Rías Baixas que organiza el Real Club Náutico de Vigo, ha sido todo un espectáculo pese a que el viento no se esforzó en demasía… pero sin embargo no ha valido para variar sustancialmente las cosas. De este modo al final de las 16 millas en las que se compitió en aguas arousanas, sigue mandando Aceites Abril de los hermanos Pérez Canal en las clases de mayor eslora (0-2), por su parte el Bosch Service Solutions tiene todas las papeletas para vencer en la clase 3… mientras que en el resto de las categorías sigue el mando del ourensano Burla Negra en la 4-5, así como del Txole de Baiona en la Open 1 y del Nahela de La Guardia en Open 2.

Sin embargo, aún cuando no va a ser fácil que Luis Bugallo y José Luis Freire convenzan al gran juez vilagarciano Juan José Durán que es el presidente del Comité de Protestas de este Maeloc Rías Baixas, los “pairos” han presentado reclamación contra los “abriles” al parecer por una maniobra ocurrida en la mismísma línea de salida, en el inicio de la que era la tercera manga con vientos de 8 nudos del sudoeeste, que poco a poco giraba al noreste … un inicio que comenzaba con veinte minutos de retraso por falta de viento.

Obviamente si los jurados optaran por penalizar o descalificar al Aceites Abril podrían dejar en el liderato al Arroutado del Real Club Náutico de Portosín, en el que manda ese patrón discreto y que parece que no mata una mosca… pero que es un pedazo de caña: José Manuel Pérez, que volvió a cuajar una regata excelente y que sigue amargando la regata al Aceites Abril (entre ambos un punto). Tercero por el momento es Pairo-Marnatura que de la mano de Luis Bugallo sigue de menos a más. Más atrás un Magical de Julio Rodríguez que no se ha recuperado de la trastada de los trencillas de la segunda jornada y un Solventis, que si bien sigue navegando muy bien, no es lo suficiente para estar en puestos de podio.

En tiempo real dominaba el Aceites Abril con un crono de 02.23.09, por detrás el Maitena del Marítimo del Abra a tan dolo 13 segundos, siendo el tercero el Solventis a 42 segundos.

El Bosch Service Solutions en la tercera manga lograba su tercera victoria… lo que lo destaca casi un modo definitivo… solamente una avería o una jornada extraordinariamente negativa puede arrebarle el oro.

Tras el barco de Ramón Ojea con la jovencísima promesa ourensana de caña, Alex Pérez Canal… el Antílope-Lener del Bahía de Gijón y el Eleko-Mambo del Club Marítimo de la Penela de Carlos Sampedro.

En la 4-5 sigue dominando el barco del Náutico de Castrelo de Miño La Burla Negra, eso sí por delante de un Maracaná del Marítimo de Panxón que hoy ganó y se la ha acercado mucho en la general. El tercero en discordia ahora es el Balea de Luis Pérez, que sigue optando a todo.

Entre los Open 1 Berlinguiño de Sanxenxo ha desbancado a Txole de Baiona de la primera plaza, siendo el tercero el Salseiro de Manolo Blanco del Real Club Náutico de La Coruña, que ganó la tercera etapa.

En Open 2, un calco de la ORC 3… allí es el Bosh el amo y aquí es el Nahela de La Guardia, con tres primeros, por delante del Pottoca vasco del patrón de Vuelta al Mundo en Solitario: Unai Basurko. El tercero es el Albarellos del Monte Real Club de Yates.

Para el viernes cuarta etapa entre A Pobra do Caramiñal Vigo, la de mayor distancia de este edición con cerca de 30 millas… la salida a las 13.00 para los barcos ORC 0-1-2-3 y a las 13.30 para el resto… la flota es esperada en el Puerto Deportivo del Real Club Náutico de Vigo a partir de las cinco de la tarde… a las siete entrega de premios parcial de este cuarto acto.

