Huelva-La Gomera El «Sirius VI», de la Armada Española, campeón absoluto de la regata Huelva-La Gomera Fue el primer barco en cruzar la llegada en tiempo real y también ha ganado en compensado

Jaume Soler

El TP52 Sirius VI de la Armada Española, y que ha contado con el apoyo de Lumar Canarias, Doñana 50 aniversario y Automotor10.com, no sólo ha sido el primer barco en cruzar la línea de llegada de la regata colombina, proclamándose vencedor en tiempo real, sino que también ha conseguido el triunfo absoluto al vencer en tiempo compensado al resto de sus rivales.

La salida de la cita oceánica fue el pasado sábado 1 de septiembre a las 14.00h en aguas de Punta Umbría (Huelva), y tras navegar más de 756 millas náuticas que separan La Gomera, el pasado 5 de septiembre a las 07h: 46 min: 58seg, el Sirius VI era el primero de los 11 participantes en llegar. Tras el barco de la Armada Española, cruzaban la meta el Adrián Hoteles, del tinerfeño Daniel Adrián, seguido del Gálbula de Pedro Gonzalo. Pero sin lograr vencer al Sirius VI en tiempo compensado. Entre los que faltaban por llegar, sólo amenazaban el triunfo del barco tripulado por regatistas de Lanzarote, barcos de menor eslora como el Veracruz 500 Pantalán Cero de Jordi Doménech o el Pillabán, patroneado por el sevillano Sergio Llorca. Precisamente, era el Pillabán quien mantuvo la emoción hasta el último momento, pero finalmente no logró llegar ant es de las 30 horas y 39 minutos que necesitaba el Sirius VI para proclamarse campeón también en tiempo compensado. Por tanto, se trata de un triunfo doble (en tiempo real y en tiempo compensado) del barco de regatas de la Armada Española.

En esta última edición de la regata Huelva - La Gomera, la meteorología ha jugado malas pasadas a los participantes y no precisamente por la fuerza del viento o el mal estado de la mar, sino por la floja intensidad eólica, lo que ha provocado que las embarcaciones no hayan podido desarrollar sus máximas velocidades. Además, se suma que los habituales vientos alisios, en esta ocasión no han sobrepasado apenas los 13 nudos de intensidad, cuando frecuentemente sobrepasan los 20 nudos. Exceptuando la zona del estrecho entre Tenerife y La Gomera, donde sí que suele haber vientos de más de 30 nudos, pero que esta vez apenas superaron los 20. También las olas del Atlántico no han sido largas y altas, como suele ser normal, y la mezcla de estos factores ha provocado que los barcos no pudieran planear con frecuencia, navegando a velocidades muy modestas. Esta razón ha sido la principal, para que no se pudiera batir el récord de la regata que estaba en 69 horas y media, logrado por Puerto de Huelva el año pasado cuando se navegó con condiciones más propicias.

La tripulación del ganador Sirius VI contaba con un excelente palmarés antes de empezar. La tripulación habitual del Sirius VI, venía de ganar la Semana Náutica de Melilla y está formada en su mayoría por militares en servicio dirigidos por el capitán de navío Jorge Flethes, junto a Enrique Flethes, Gonzalo Millán, Paco Molina, Ángel Diez, Agustín Espada y Emilio Croques. Y para esta ocasión se complementaron con cinco regatistas de primer nivel que venían de ganar la prestigiosa Copa del Rey de vela en los equipos “Estrella Damm” y “Bribón - Movistar”. Entre ellos están los conejeros Ricardo Terrades, Federico Morales y Gonzalo Morales, el catalán Aleix Gelabert y el sevillano Nacho Murube. Y por si esto fuera poco, tres de estos tripulantes (Terrades, Murube y Gelabert), fueron los ganadores absolutos de la última edición de e sta regata oceánica Huelva - La Gomera, a bordo del “Marina Rubicón - Doñana”.