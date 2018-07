Mundial TP 52 Sexto Campeonato del Mundo para los americanos del «Quantum» «Azzurra» y «Alegre» completan el podio en el Clube Naval de Cascáis

Quantum Racing es el rey de los Mundiales. El proyecto norteamericano ha estado en 2018 liderado en el agua por el imbatible dúo Dean Barker-Terry Hutchinson. La pareja tenía la responsabilidad de mantener la estadística impresionante de un barco que en los nueve mundiales que ha disputado en esta clase ha ganado seis, media docena que se dice pronto. Pocas veces se puede poner en valor una estadística de este calado que viene a demostrar que Quantum es, probablemente, el equipo más fuerte en la historia de la clase TP52. Cascáis vino a refrendar su supremacía en esta clase de barcos.

El triunfo en Cascáis se ha fraguado en la consistencia en los resultados. Como peor guarismo, Quantum ha puesto un quinto puesto, mientras que también ha sido capaz de ganar cuatro de las nueve mangas disputadas en aguas del Clube Naval de Cascáis. Su actuación ha sido irreprochable y al llegar al pantalán después de otra dura jornada de competición, todo el mundo se rindió ante el apabullante control de los americanos.

La pareja Barker-Hutchinson está imbatida esta temporada. Con el kiwi a la caña del velero construido en Longitud Cero y diseñado por Botín han ganado las dos regatas que han disputado: Sibenik y Cascáis. Y en el Atlántico se han tenido que medir a otra pareja de órdago como es la compuesta por Guillermo Parada y Santiago Lange en el Azzurra. El barco italiano, con la llegada del viento, y con la experiencia adquirida por los argentinos tras ya dos regatas juntos, han conseguido poner en un brete a los americanos. Sobre todo, hoy tras la primera de las dos mangas disputadas de nuevo con rachas por encima de los veinte nudos de viento. Azzurra arriesgó poniendo un J4, el foque pequeño, en esa primera manga y junto con su salida perfecta le llevaron al triunfo en la manga. El quinto puesto del Quantum en esa prueba devolvía toda la emoción a la competición a falta de una última manga y con tres puntos de ventaja sobre el Azzurra.

Sin embargo, en Quantum no se pusieron nerviosos. Nunca lo hacen. Sólo había un barco al que controlar para ganar el mundial. Hubo un momento de la presalida en la que parecía que había una regata de flota entre el resto de los equipos y un match-race entre ellos dos. Esta presalida a dos no favorecía en nada a Azzurra que debía meter barcos entre los dos líderes para poder ganar el campeonato. Parada intentó meter en liza hasta un barco de espectadores para zafarse de los americanos que se contentaron entonces con poder salir pegados al pin en el lugar favorecido. Azzurra lo hizo por el centro de la flota esperando un milagro que ya no ocurrió porque en el primer cruce entre ambos el Quantum paso unos metros por delante, los suficientes para enseñar su proa e ir ya directos a por el campeonato.

El otro equipo que ha brillado en Cascáis y que completa el podio es el Alegre del armador Andrés Soriano. El regatista de ascendencia española ha tenido una excelente semana con triunfos y solidez de resultados. Sólo ayer tuvieron un mal día, pero han sido capaces de arreglarlo hoy volviendo del agua con la mejor puntuación conjunta del día (un segundo y un tercero). Ese excelente trabajo ha permitido al armador no sólo subir por primera vez al podio del Mundial (que ya había rozado en Puerto Portals 2015 y Scarlino 2017 donde en ambos casos fue cuarto) sino que también, y esto le hace mucha más ilusión, subir hoy al podio como el mejor propietario caña de la general del Rolex TP52 World Championship.

Tras tres regatas disputadas en la temporada 2018 de 52 Super Series, el Quantum estira su liderato al frente de la general con 19 puntos de ventaja sobre el Sled de Takashi Okura y 29 sobre el Azzurra de la Familia Roemmers. Cuarto es el Luna Rossa ya a treinta puntos de los líderes. La próxima regata se celebra dentro de justo 30 días en aguas de Mallorca. Puerto Portals, cita ya habitual, espera con su brisa y los brazos abiertos a la flota.

Terry Hutchinson, táctico del Quantum, sostiene: “Nuestra intención hoy era la de salir bien y con el máximo control del barco, tuvimos una buena velocidad y hemos podido sacar al velero un excelente rendimiento. Es un resultado importante que hemos logrado gracias del duro trabajo de los muchachos a bordo, de Dean al timón y del trascendental trabajo de todo el equipo de tierra”.

Dean Barker, timonel de Quantum, argumenta: “Es un gran día para nosotros. Para mí es la segunda regata a la caña del Quantum y las dos veces he sentido una gran satisfacción. No ha sido nada sencillo conseguir la victoria en Cascáis. Si hablamos de las dos regatas de hoy hemos tratado de tener siempre una buena posición en la salida, luego el buen hacer de todo el equipo ha hecho el resto del trabajo. Me divertí mucho esta semana”.

Guillermo Parada, caña del Azzurra, dice: “Hemos luchado por la victoria. Ha sido un campeonato con mucho viento, pero con hoyos de viento. Hemos apostado por salir con J4 y hemos podido sacar una pequeña ventaja y luego hemos podido cruzar por delante de todos. Sabíamos que iba a ser un ‘mach-race’ la segunda manga y los de Quantum lo hicieron. Conseguimos una distancia con ellos porque necesitábamos meter barcos en medio, pero en el primer cruce nos ganaron por muy poco. Hemos hecho un buen trabajo y les hemos puesto mucha presión, se lo hemos hecho sudar mucho. Hemos perdido mucho en las costeras que es nuestro punto débil, y debemos mejorarlo. Sin costeras hubiéramos ganado este mundial. Estamos más contentos que en las dos regatas anteriores. Pero lo malo es que Quantum está muy lejos en la clasificación de la temporada. Vamos a seguir peleando por la segunda plaza”.

Max Sirena, patrón del Luna Rossa, explica: “Han pasado muchas cosas, no ha sido fácil esta semana. La primera regata rompimos el hidráulico y la segunda jornada estuvimos muy bien con dos buenos resultados. En realidad, hemos regateado bien cuando hemos podido. Y hemos hecho un buen trabajo de preparar el barco para este tipo de viento. En la última regata hoy se ha roto un backstay y hemos podido sustituirlo y no ha sido fácil porque ha sido una media hora en la que ha habido que subir a lo alto del palo a una persona y trabajar así no es sencillo. Luego lo hemos reparado y hemos sido capaces de llegar a la línea casi justo de tiempo para tomar la salida. Ha sido increíble, pero lo malo es que hemos salido por donde no estaba favorecido y lo hemos pagado. Volvemos a casa ya con la mente puesta en la regata de Portals dentro de justo un mes”.

Andrés Soriano, armador y caña del Alegre, manifiesta: “Estoy muy contento por la semana aquí en Cascáis. Estoy encantado con el equipo y quiero ahora dar la enhorabuena al astillero Longitud Cero de Chimo López que ha hecho el primero y el tercero del Mundial. Hemos trabajado muy duro esta temporada. Empezamos peleando y hemos crecido mucho estos meses. Tiene mucho mérito porque hay una competición que ha crecido mucho este año, creo que dos peldaños respecto a la anterior. Y eso se ve en campos de regatas como este, que aunque había mucho viento hemos llegado todos muy igualados a la línea de llegada. El equipo ayer tuvimos un día muy duro, pero lo hemos superado. A mí lo que me más me apetece es ganar el trofeo ‘owner-driver’ porque es lo que ganas en igualdad de condiciones y subir al podio hoy a recoger ese premio es algo que me hace mucha ilusión”.