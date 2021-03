Copa América El Royal New Zealand Yacht Squadron ha aceptado el desafío para la 37ª Copa América de Royal Yacht Squadron Racing Ya se han confeccionado seis nuevas reglas para el nuevo Protocolo que se publicará antes de ocho meses

Emirates Team New Zealand ha confirmado que el Royal New Zealand Yacht Squadron ha aceptado el Desafío para la 37a Copa América del Royal Yacht Squadron Racing, representado por INEOS TEAM UK, que actuará como el Challenger of Record.

"El Royal New Zealand Yacht Squadron ha recibido y aceptado un desafío para la 37ª Copa América de nuestros viejos amigos británicos en Royal Yacht Squadron Racing". Dijo Aaron Young - Comodoro de RNZYS. “Es grandioso contar una vez más con la RYSR, dado que fue el primer club náutico que presentó este trofeo hace más de 170 años, lo que realmente inició el legado de la Copa América. Junto con el Emirates Team New Zealand, esperamos trabajar con ellos en los detalles del próximo evento. "

Se publicará el protocolo que rigirá la AC37 en un plazo de ocho meses, incluidas las disposiciones descritas en este comunicado.

1. Se ha acordado que la Clase AC75 seguirá siendo la clase de yate durante los dos próximos ciclos de la Copa América, y la aceptación de esto es una condición para participar.

2. Los equipos estarán restringidos a construir solo un nuevo AC75 para el próximo evento.

3. Se nombrará una única Autoridad del Evento para que sea responsable de la conducción de todas las regatas y la gestión de las actividades comerciales relacionadas con AC37.

4. El Defensor y el Challenger of Record investigarán y acordarán un paquete significativo de medidas de reducción de costos de campaña, incluidas medidas para atraer a un mayor número de Challengers y ayudar con el establecimiento de nuevos equipos.

5. Una nueva regla de nacionalidad de la tripulación requerirá que el 100% de la tripulación de regata de cada competidor sea titular del pasaporte del país del club náutico del equipo al 19 de marzo de 2021 o que haya estado físicamente presente en ese país (o, actuando en nombre de dicho club náutico en Auckland, sede de los eventos AC36) durante dos de los tres años anteriores al 18 de marzo de 2021. Como excepción a este requisito, habrá una disposición discrecional que permitirá una cuota de no nacionales en la tripulación de carrera. para competidores de "Naciones Emergentes".

6. Hay varias opciones diferentes, pero se pretende que el campo de regatas se determine en un plazo de seis meses y las fechas de las regatas se anuncien en el Protocolo, si no antes.

"La 37ª America’s Cup comienza efectivamente en el momento en que el equipo cruzó la línea de meta el miércoles por la tarde ”, dijo Grant Dalton, CEO del Emirates Team New Zealand.

“Es muy emocionante tener un nuevo Challenger of Record para continuar construyendo la escala de la Copa América a nivel mundial. El AC75 y el alcance de transmisión sin precedentes de las emocionantes regatas desde el impresionante puerto de Waitemata de Auckland realmente han puesto a Auckland y la Copa América a la vanguardia del deporte internacional ".