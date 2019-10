Regata Solidaria La XXI Regata solidaria Turkana se celebra en Dénia el 19 y 20 de octubre El Puerto Deportivo y Turístico Marina de Dénia acoge un año más este evento solidario

El Puerto Deportivo y Turístico Marina de Dénia acoge un año más la celebración de la Regata Turkana, organizada por Náutica Corcho y Aproache Yachting. La edición XXI de esta prueba solidaria se celebra los próximos días 19 y 20 de octubre. “Para Marina de Dénia significa mucho poder apoyar este tipo de eventos en los que se combinan a la perfección nuestra pasión por el mar y la responsabilidad social que tenemos como empresa”, señala Gabriel Martínez, director de Marina de Dénia.

La iniciativa solidaria Cirugía en Turkana se celebra en Marina de Dénia desde 2009, con dos regatas anuales. “La finalidad es conseguir recaudar fondos para nuestro proyecto quirúrgico en Kenia, con el que conseguimos operar a 250 personas cada año, que no tienen recursos y que de otra manera no tendrían oportunidad de mejorar”, comenta la doctora del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Carmen Hernández. “Desde 2004 atendemos a todas las personas sin recursos que necesitan una operación en la región africana de Turkana. Para ello necesitamos conseguir 90.000 euros todos los años y como no contamos con ayudas gubernamentales, se nos ocurrió hacer esta regata”, apunta la doctora Hernández. La idea del evento surgió de Joaquín Vázquez, responsable de marketing de Aproache Yachting.

“Hemos conseguido contagiar nuestro entusiasmo a muchas personas que como nosotros disfrutan del mar y a muchas otras que, sin conocerlo, se han ido aficionando al mundo de la vela”, asegura Vázquez. En la última edición de la regata se han batido records de inscritos, 21 barcos y más de 140 regatistas.