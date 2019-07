52 Super Series La querida y temida Cascáis espera a las 52 Super Series «Provezza» llega como líder del circuito a la cita portuguesa mientras que «Azzurra», «Quantum» y «Platoon» buscan seguir luchando también por el título de la temporada

Sin ningún tipo de dudas el Rolex TP52 World Championship del año pasado en Cascáis fue la mejor regata de la historia en 52 Super Series. Hizo viento todos los días; la prueba estuvo en sus máximos de calidad y fue igualadísima. Fue el Quantum Racing quien ganó el Mundial y el que encarriló su título de 2018 del que es considerado como el mejor circuito del mundo para barcos monocascos.

A medida que se acerca el regreso de las 52 Super Series al destino favorito de navegación en Portugal, hay una gran expectación entre los equipos que se preparan para competir en la tercera de las cinco regatas que componen la temporada.

Y todos lo hacen con las expectativas muy altas. Hasta la fecha dos equipos han ganado en el circuito 2019. Platoon lo hizo en el estreno de Menorca mientras que el Provezza de Ergin Imre lo consiguió en Puerto Sherry. ¿Habrá un tercer ganador diferente en Cascáis?

Quantum ha ganado dos veces en Cascáis, el mencionado título mundial del año pasado y su victoria en 2015 que les valió también para asegurar el campeonato del año. Azzurra lo ha logrado en una ocasión, 2016. Quantum, sin embargo, llega a la regata más occidental de la temporada después del que ha sido su peor resultado en una regata desde que se crearon las 52 Super Seriesen 2012. Los americanos hicieron un desconocido séptimo puesto que fue considerado por el director del equipo, Ed Reynolds, como “una especie de escenario de tormenta perfecta”. Y explica:

“Ahí se unieron una serie de pequeños detalles en nuestra contra. Y eso que no tuvimos ningún problema grave. Pero lo que más o menos inventó Terry Hutchinson para competir en este circuito no lo pusimos en práctica. Se trata de no controlar a ningún barco en especial nunca, pero intentar siempre salir bien y estar seguros de que en la flota a falta de cuatro minutos para llegar a la boya de barlovento estar entre los cuatro o cinco primeros. A partir de ahí intentar aprovechar las oportunidades y, si no se presentan, seguir quintos… Pero en Puerto Sherry no se podía navegar conservando. Haciendo memoria, recuerdo que hubo varios ganadores de manga que salieron mal y no tuvieron más remedio que irse al otro lado y desde ahí remontaron”.

Pero Reynolds saca conclusiones positivas:“Vamos a Cascáis con mucha confianza. Mejoramos en Puerto Sherry y creo que en la regata de Portugal lo que se premia es ejecutar bien y llevar bien el barco y creo que en estas dos tareas somos bastante buenos. Pero las cosas se deben hacer bien y, sobre todo, salir bien y hacer un buen acercamiento en la primera ceñida”.

Ningún armador llevando la caña de su barco ha ganado en Cascáis en 52 Super Series. Sólo han ganado cañas profesionales: Baird, Parada y Barker. La fama la tiene el fuerte viento y las olas que prevalecen, pero también a menudo puede haber un incómodo oleaje cruzado con la mar agitada y una brisa inestable.

“No se puede decir que no nos sintamos cómodos con Ed Baird a la caña en Cascáis”, dice Reynolds con una sonrisa que aún tiene más confianza cuando sabe que el afamado entrenador James Lyne estará en la gomona del equipo.

No sólo Quantum es un equipo que espera con emoción la semana de regatas en Portugal. La mayoría de los equipos andan con un cosquilleo en el estómago. Todos suspiran por el viento fuerte y las olas. Azzurra sigue buscando su primera victoria desde la que obtuvo en el final de la temporada 2017 en Menorca. Pero en el barco de la Familia Roemmers existe la confianza necesaria después de haber estado liderando las dos primeras regatas de la temporada y de haber hecho siempre buenos resultados en Cascáis.

“Siempre lo hemos hecho bien en Cascáis y el año pasado quedamos segundos, pero por muy poca diferencia. A nosotros nos gustan los eventos de mucho viento y nos vienen bien porque tenemos mucha experiencia acumulada como grupo después de tantos años sin cambios en la tripulación. Esta temporada hemos demostrado que somos buenos en cualquier condición de viento, somos más todoterrenos que en años anteriores”, dice el estratega del equipo, Cole Parada. “Pero por encima de ganar regatas lo que buscamos es el título de la temporada. Eso es lo importante. Y sabemos que se puede decidir el último día en la última regata por lo que estamos haciendo es ir mejorando y centrándonos en la general más que en ganar regatas. Cualquier victoria en una regata será un premio añadido”, sostiene el argentino.

La temporada 2019 de 52 Super Series pasará su ecuador en aguas de Cascáis. Y aquí llega el Provezza con el liderato en la general con dos puntos de ventaja sobre el Platoon. Azzurra es tercero a cinco puntos del velero del armador Imre que este año ha dado la caña a John Cutler.

“Para nosotros ahora mismo lo más importante es no descentrarnos”, advierte el trimmer Simon Fry. “Necesitamos estar pendientes en conseguir buenos resultados como lo hemos hecho en las dos primeras regatas y evitar ponernos en situación de hacer últimos puestos. Creo que los dos barcos de Vrolijk que hay en la flota, nosotros y Platoon, podemos ser competitivos en Cascáis. El año pasado tuvimos problemas con el mar y los vientos fuertes, pero los cambios de este invierno en el velero hacen que lo sintamos muy diferente. Creo que este año podemos controlar más el barco que el año pasado en el que daba la sensación de que en las popas nos dominaba él a nosotros”, dice Fry.

Uno de los aspectos técnicos que se verán en Cascáis es el tercer pedestal del Platoon. Al ponerlo en la popa del barco va a permitir al equipo alemán sacar más rendimiento al peso de la tripulación en la parte trasera del barco.

“Pero mira, Cascáis no es un lugar sencillo para navegar. Azzurra va a estar fuerte, Quantum siempre lo hace bien aquí y Platoon también estoy seguro de que estará bien. Y no nos olvidemos de Alegre que el año pasado lo hizo de maravilla aquí”, dice Fry.

Alberto Barovier, skipper del Bronenosec, comenta: “Vamos a cambiar el trimer de empopadas porque en Puerto Sherry tuvimos una serie de problemas en la maniobra. Y en Cascáis las popas son muy importantes y hay que estar muy fuerte en esta parte de la regata. Viene Anton Sergeev, es un experto regatista con experiencia en TP52 y Melges y ha estado en muchas competiciones. Creemos que lo hará bien y ya le conocemos. Vamos con mucho entusiasmo por conseguir algo grande a Cascáis, pero de nuevo el nivel de la flota es muy alto. Para ser realistas y con los pies en el suelo lo que tenemos que hacer es ir día a día y hacer los menos errores posibles. El que menos se equivoque será el que gane. Creemos que nuestro barco, al ser el último construido, tiene una ligera ventaja de velocidad, pero como la flota está tan igualada es complicado saber qué puede pasar. Nos gusta Cascáis tanto en el agua como en el club y la ciudad. El hecho de que en Cascáis sólo hayan ganado cañas profesionales se entiende por la dificultad del campo de regatas con mucha ola y mucho viento y es muy complicado el campo de regatas. Los profesionales, que navegan casi todos los días, están más entrenados para poder competir en estas condiciones por lo que es una ventaja con los armadores que sólo conducen cuando van a las regatas. El tercer pedestal en Platoon es obviamente una mejora, pero no sé seguro si será beneficioso en la práctica. En la empopada puede ser una ventaja grande porque puedes poner el peso atrás para las maniobras con la mayor y con el spi. Ahora son ellos los que deberán saber cómo hacerlo funcionar y ya veremos si es una buena acción o no”.

Las dos primeras regatas de la temporada las han ganado los barcos diseñados por Vrolijk, Platoon y Provezza. Han sido en regatas con viento débil, pero en las condiciones de Cascáis históricamente estos barcos se han mostrado menos resolutivos. Rolf Vrolijk está convencido de que sus barcos irán mejor este año en aguas portuguesas.

“Sólo puedo decir que estamos convencidos de que los dos barcos van a ir bien en Portugal. Lo que hemos visto hasta ahora es que el barco se comporta bien en las popas con surfeo de olas y los dos cañas son tipos experimentados que sabrán sacar lo mejor del velero en estas condiciones. En las ceñidas será clave que los trimmers lleven el barco muy bien en condiciones de mucha ola”.

Las regatas está previsto que comiencen el próximo martes a partir de las 13 horas (hora portuguesa). La regata de entrenamiento oficial será el lunes. Cascáis espera…