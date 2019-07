52 Super Series «Quantum» y «Azzurra» se la juegan hoy en Cascáis Poco viento en la "fábrica" y una sola manga que ganó «Alegre»

Alegre, de Andrés Soriano, fue el ganador de la única manga disputada hoy en la Cascáis 52 SUPER SERIES Sailing Week. El campo de regatas de la localidad portuguesa no ofreció su mejor cara e impidió que se pudiera completar el programa de dos pruebas. Quantum Racing del armador Doug DeVos sigue de líder de la competición con cinco puntos de ventaja sobre el Azzurra de Alberto y Pablo Roemmers y hoy se jugarán la victoria en la regata en las dos últimas pruebas. El tercer lugar del podio final lo lucharán el Platoon, el Bronenosec y el Phoenix, tres barcos separados únicamente por un punto.

El triunfo del Alegre no hace más que demostrar la impresionante igualdad que existe en las 52 SUPER SERIES. El barco inglés fue ayer el sexto que conseguía ganar una manga en aguas de Cascáis en las siete regatas disputadas. El único que ha logrado dos triunfos es el Quantum Racing y el único que no se ha estrenado ha sido el Bronenosec, aunque mañana podría hacerlo como ya ocurrió en Puerto Sherry hace un mes donde los siete barcos que compiten esta semana en Portugal ganaron al menos una manga.

En la general, Quantum sigue muy sólido y hoy sólo ha permitido que el Azzurra le rescate un punto de los seis que le llevaba antes de salir al agua en una maratoniana aunque corta en resultados jornada. Los americanos siguen navegando de una forma muy sólida y hoy tras pasar quintos la baliza de barlovento pudieron recuperar y terminar justo por detrás del Azzurra, que ya se ha convertido en el único barco que puede pelear por el triunfo final en aguas de Cascáis. Así, el caña que mañana levantará el trofeo volverá a ser un regatista que ya sabe lo que es ganar en aguas atlánticas en las 52 SUPER SERIES. Baird o Parada repetirán triunfo, el americano lo logró en 2015 y el argentino lo hizo en 2016. Uno de los dos volverá a disfrutar de los laureles.

La jornada comenzó con más de tres horas de retraso después de que en el momento previsto para el inicio, las doce de la mañana en Cascáis, el viento en la boya de barlovento soplaba a treinta nudos constantes y se tuvo que suspender el procedimiento de salida. En esas condiciones era muy arriesgado iniciar la manga por lo que María Torrijo, la responsable del Comité de Regatas, decidió aplazar la salida y mover el campo a un lugar más a cobijo del viento dominante. Fueron más cerca de Cascáis ya que la boya de barlovento estaba muy cerca de la entrada del Club Naval de Cascáis. Allí el viento era flojo y rolón y hubo que esperar hasta las 15.15 horas para dar la salida a la competición del día, aunque solo fuera para la única regata del día.

La manga fue una gran incógnita para los barcos participantes. La flota se fue a un lugar en el que no esperaban competir y allí las condiciones no se parecían en nada a las que habían tenido los tres primeros días. En Phoenix la incógnita la resolvieron de la misma forma que toda la semana, saliendo por el pin y buscando la izquierda para luego virar a la derecha. Por ahí les siguió el Alegre y estos dos barcos fueron los que tomaron las primeras ventajas. Por el centro de la flota caminaban el Quantum y el Azzurra con los argentinos con una posición algo dominante sobre los americanos y ya por la derecha estaban el Provezza y el Bronenosec que fueron los grandes perjudicados de la manga. Alegre le ganó la mano a Azzurra por unos centímetros en el cruce cuando ya estaban en la boya de barlovento y desde ahí el barco del armador Andrés Soriano ya no soltó el liderato de la manga. Azzurra peleó con Quantum en la popa, pero al final mantuvieron esa mínima ventaja.

En la segunda ceñida fue el Platoon quien estuvo peleando con el Quantum y todo se resolvió a favor de los americanos cuando los árbitros penalizaron al velero de Harm Müller-Spreer en un compromiso barlovento-sotavento. Ahí ya quedó la manga resulta para los líderes, aunque Phoenix pudo superar a Platoon en la última popa en la lucha por el cuarto puesto y por el tercer lugar del podio en la general de la Cascáis 52 SUPER SERIES Sailing Week.

Mañana se disputan las dos últimas pruebas de la Cascáis 52 SUPER SERIES Sailing Week. Las mangas está previsto que comiencen a las 12 horas (una hora más en España). La regata puede ser seguida en realidad virtual a través de nuestra web: www.52superseries.com.

Guillermo Parada, caña del Azzurra, manifiesta: “Ha sido un día muy largo en el agua. Y no sólo largo sino que nos ha hecho ponernos en varios escenarios porque hemos pensado en navegar con 30 nudos y luego con siete. Han decidido, tras cancelar la manga a dos minutos del procedimiento, que fuéramos cerca de la costa y esperar un par de horas en el agua. Cuando ha habido una brisa razonable ya hemos salido y hemos hecho una buena manga. Hemos hecho un buen trabajo posicionándonos en en el campo que era muy complicado, pero al final del tramo de ceñida inicial el Alegre nos ha adelantado por muy poco cogiendo el interior y no hemos podido hacer el Sandokan y eso les ha valido para sacarnos ya la ventaja para ganar. Quantum hizo también el sandokan y nos cazaron, pero fuimos capaces de mantener la segunda plaza. Contentos con el segundo puesto. Y esperamos las regatas de mañana para recuperar la ventaja de Quantum luchando hasta el final”.

Andrés Soriano, caña y armador del Alegre, dice: “Ha sido una gran victoria con una gran lucha ante el Azzurra que al final ha caído de nuestro lado. Hemos hecho un gran trabajo y ha sido divertido. No sé donde ha estado la clave porque estaba muy centrado llevando el barco, pero todo el mundo ha hecho muy bien su trabajo. Es bueno poder ganar regatas en condiciones como éstas. El año pasado ya hicimos buenas regatas aquí y estamos contentos con nuestra regata de hoy”.

Cameron Appleton, táctico del Quantum, manifiesta: “Ha sido un día complicado para todos por las condiciones cambiantes del viento. Era difícil leer el viento en el campo porque la brisa de las montañas se juntaba con el viento del mar. Mañana saldremos y esperamos tener un par de buenas opciones para navegar, aunque sabemos que será complicado por el viento. Hay que seguir trabajando y presionando como venimos haciendo los últimos días. Y hacer lo que sabemos que hacemos bien. Estamos confiados con nuestra forma de navegar”.