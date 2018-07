Mundial TP52 «Quantum» y «Azzurra» comparten el liderato del TP52 World Championship de Cascáis Un día para los más expertos en una primera jornada excelente y desafiante de viento

Quantum y Azzurra comparten el liderato del Rolex TP52 World Championship que hoy ha comenzado en aguas del Clube Naval de Cascáis. Los dos grandes dominadores históricos de las 52 Super Series fueron los que mejor se adaptaron a las duras, pero espectaculares condiciones de viento en la costa portuguesa. Se repartieron los dos primeros y segundos puestos en las dos mangas disputadas en el día inaugural. No dejaron gloria para nadie más. Tras los dos grandes favoritos se han colocado el Platoon y el Alegre con ocho puntos, a cinco de los líderes.

Ha sido el primer día de viento serio de la temporada 2018. Y ha sido uno de los mejores días por las excelentes condiciones de viento que se han dado con rachas de más de veinte nudos. Y, claro, con estas condiciones emergieron los cañas profesionales, los que más experiencia tienen, y los que son capaces de minimizar los errores que estas condiciones provocan en los barcos.

Azzurra y Quantum volvieron del agua con los deberes hechos. Fueron los más sólidos en la jornada. En la primera manga fue el velero italoargentino quien aprovechó su salida más cercana al comité, aunque un poco retrasado respecto a un pelotón inicial. No fue una típica salida en línea, sino que más bien, al querer todos partir por el comité, se tuvieron que dividir en pequeños grupos. En esa primera manga el Luna Rossa tuvo un problema hidráulico cuando faltaban pocos segundos para el inicio del procedimiento. Pidieron un aplazamiento, pero no fue concedido porque cuando ya ha comenzado la cuenta atrás ya no se para el reloj. Así los italianos tuvieron que dejar pasar la manga a la espera de que su equipo de tierra pudiera reparar la avería con una pieza traída desde tierra. Su caña, Francesco Bruni, decía: “Ha sido un poco frustrante comenzar así, pero no podíamos hacer nada porque el problema ha llegado muy próximo al inicio de la manga y no hemos podido repararlo a tiempo”.

La manga fue de control absoluto del Azzurra mientras que el Quantum hizo una regata de menos a más. Pasaron quintos por la primera baliza de barlovento y fueron remontando en la primera popa para ya colocarse por detrás del velero de la Familia Roemmers. Sled, que había partido muy bien, tuvo un problema en la última popa al romper el spi y bajar de la tercera a la octava plaza.

En la segunda manga el lado que todos vieron como favorecido no fue el comité sino el pin. De nuevo hubo una masificación, aunque la partida fue más próxima al canon habitual. Quantum ejerció un excelente control de toda la flota por el centro mientras que Sled volvía a mostrarse muy sólido y sólo se dejaba adelantar por el Azzurra en la última popa de la jornada. También estuvieron muy seguros y eficaces los dos primeros armadores cañas, tanto el Platoon de Harm Müller-Spreer con un quinto y un tercero; y el Alegre de Andrés Soriano que con dos cuartos puesto se colocaba empatado a puntos con los alemanes.

Quien sufrió las consecuencias de las roturas por el viento fue el Provezza que tuvo un problema de burdas en la primera empopada de la segunda manga y tuvo que parar el barco para poder solucionar parcialmente sus problemas y terminar último la regata.

Para hoy está previsto que se celebren dos mangas. Una primera que será un doble barlovento sotavento (el formato habitual) y después se ha planeado hacer una regata con un único barlovento sotavento, pero de doce millas en el que la popa será seguida mientras que se terminará de ceñida en el mismo lugar de la partida. Las condiciones de viento se espera que sean muy parecidas a las de hoy.

Dean Barker, caña del Quantum, explica: “Ha sido un día muy bueno, fantástico. Condiciones duras, pero una gran jornada de regatas con vientos por encima de los veinte nudos. Es para lo que hemos venido a Cascáis y con estos barcos hemos disfrutado mucho. Ha sido un día muy sólido para nosotros y volver del agua con un segundo y un primero en una competición tan dura, es algo que nos hace sentirnos felices”.

Guillermo Parada, caña del Azurra, explica: “Pudimos cumplir lo que decíamos de que con viento estamos más cómodos. Fue el mejor inicio de regata en todo el año y debemos continuar así. Queremos tener opciones de ganar esta regata. La primera manga del día controlamos bastante bien desde el inicio del procedimiento, pero en la segunda no hice una buena salida, por eso no estoy del todo contento con la jornada. El equipo hizo un gran trabajo para remontar y quedar empatados con el Quantum. La primera salida nos ha cerrado Platoon en el comité, con una salida muy agresiva. Pero fuimos pacientes y largamos bien por la derecha, pero algo atrás. Recuperamos pronto la media eslora que nos habíamos dejado en la salida. En la segunda estábamos bien posicionados, aunque perdimos algo de velocidad del barco y nos fuimos de costado. Fue error mío. Quantum hizo mejor trabajo manteniéndose con más velocidad y eso ya nos condicionó la salida y toda la manga, pero el equipo hizo un excelente trabajo”.