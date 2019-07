52 Super Series «Quantum» vuelve a la senda del triunfo El barco americano gana la Cascáis Sailing Week y «Azzurra» se encarama al liderato de la general del circuito

Quantum Racing del armador Doug DeVos se proclamó, no sin un gran susto final, campeón de la Cascáis 52 SUPER SERIES Sailing Week. El barco americano fue líder durante toda la semana de la demandante regata, pero el Azzurra se empeñó en ponérselo difícil hasta el último segundo. El velero de Alberto y Pablo Roemmers ha hecho un excelente final de regata con cuatro segundos puestos consecutivos que casi le dan el triunfo en aguas de Portugal. Al final, Azzurra perdió la victoria por solo dos segundos que fueron los que le sacó en la meta el Platoon que ha sido el equipo que ha hollado el tercer puesto del podio final en Cascáis, aunque empatado a puntos con el Bronenosec de Vladimir Liubomirov.

Quantum, liderado en el agua por Ed Baird y apoyado por Cameron Appleton y Joan Vila en la retaguardia, ganó la regata y Azzurra se coloca como líder del circuito de 52 SUPER SERIES. Los dos grandes equipos salen con una amplia sonrisa de Cascáis porque los argentinos ya son líderes del circuito que es su gran objetivo de la temporada, mientras que Quantum ha recuperado sensaciones y muchos puntos después de un inicio de temporada en Mahón y Puerto Sherry algo pobre para ellos.

No fue hoy un día sencillo para el Quantum. Azzurra suele sacar su mejor rendimiento en regímenes de viento fuerte y hoy en Cascáis estuvieron disfrutando de más de veinte nudos constantes con rachas por encima de los 25. Así, el velero que conduce Guillermo Parada ha estado a punto de conseguir el triunfo final en la regata atlántica, es la segunda regata seguida que no gana por un único punto. Sin embargo, Quantum al final ha sido el vencedor tras hacer buenos los cinco puntos con los que llegaba a la jornada final de la competición. En la última popa de la jornada el Azzurra vio un buen role y se fue al lado donde no estaban ni Platoon ni Provezza que en ese momento era el líder de la manga. El barco alemán reaccionó a tiempo y pudo mantenerse sólo por dos segundos por delante del Azzurra para ganar la manga y para también certificar su tercer puesto en la general. Quantum también se vio perjudicado por la recuperación del Bronenosec por el lado más pegado a la costa. Los rusos bajaron como centellas por ese lado y pudieron superar a los americanos y al Alegre. Pensaron que podían terminar terceros en la general, pero la victoria del Platoon les apartó del preciado puesto en el cajón.

Bronenosec se había postulado para subir al cajón después de que consiguiera el triunfo en la octava manga del campeonato, la primera de las dos de hoy. Con el triunfo del barco conducido por Liubomirov y Fantella todos los barcos que han competido en Cascáis han logrado la victoria en, al menos, una manga y sólo Platoon y Quantum han logrado repetir triunfo. También en Puerto Sherry hubo hasta siete barcos que consiguieron un triunfo parcial lo que demuestra la gran igualdad reinante.

Ahora los barcos se toman cuatro semanas de ‘descanso’ para preparar la gran cita de la temporada. Del 25 al 29 de agosto se disputa el Rolex TP52 World Championship en Puerto Portals. A la cita mallorquina acudirán once barcos de ocho nacionalidades diferentes.

Cameron Appleton, táctico del Quantum Racing, manifiesta: “Estamos muy contentos en el equipo con la victoria. Algunas cosas pudimos haberlas hecho mejor en último día de hoy, pero estamos contentos por recuperar puntos para la general. Y recuperar en esta flota con la igualdad que hay es muy importante. Ha sido una semana de mucho viento, dura. La flota está muy igualada y con un nivel increíble. Todos los barcos empujan hasta el límite, como hemos visto hoy. Aquí hemos venido con nueva confianza tras los malos resultados anteriores y sabiendo que era un lugar diferente en condiciones más favorables para nosotros. Queríamos acercarnos en la general hoy, pero Azzurra nos ha sacado puntos. En general ha sido una buena semana. Es una pequeña victoria esta semana y quedan dos regatas. Me sentí horrible en Puerto Sherry, fue doloroso, pero ahora es una sensación mucho mejor”.

Guillermo Parada, caña de Azzurra, explica: “Si las dos regatas que quedan las perdemos por un punto estaremos muy contentos porque habremos ganado el campeonato. Lo malo hoy es que hemos perdido las dos últimas regatas por un punto y eso duelo un montón. Pero no hay nada de lo que nos podamos arrepentir en esta regata. Hemos planeado muy bien el día y lo hemos ejecutado bien y hemos perdido por cinco metros en la meta. Sabíamos que había una oportunidad si trasluchábamos antes, la lástima es que al principio ellos nos sacaron ventaja porque no había mucho viento en el primer minuto tras trasluchar. Quantum ha tenido una solida semana y han hecho el trabajo necesario para ganar. Esta vez ha sido para ellos. Estamos felices con la general, pero nosotros estamos contentos por cómo estamos navegando con consistencia. La lástima es no hacer la segunda manga ayer porque a lo mejor hubiéramos mejorado porque en este tipo de condiciones se nos daba bien. Ya estamos esperando llegar a Portals porque ahí vamos a llevar mucho material nuevo para vientos ligeros y mejorar nuestra velocidad en vientos bajos y esperamos ser competitivos y consolidar el liderato en la regata”.

Clasificaciones 1. Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) (2,1,2,2,1,4,3,3,5) 23 puntos. 2. Azzurra (ARG/ITA) (Alberto/Pablo Roemmers) (3,3,1,3,6,2,2,2,2) 24 p. 3. Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) (5,4,3,1,7,5,5,4,1) 35 p. 4. Bronenosec (RUS) (Vladimir Liubomirov) (4,2,4,7,3,3,7,1,4) 35 p. 5. Provezza (TUR) (Ergin Imre) (1,5,7,5,2,7,6,6,3,) 42 p. 6. Phoenix 11 (RSA) (Hasso Plattner) (6,6,5,4,5,1,4,7,DNS8) 46 p. 7. Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) (7,7,6,6,4,6,1,5,6) 48 p. Clasificación del circuito de 52 SUPER SERIES tras tres eventos Azzurra (ARG/ITA) (Alberto/Pablo Roemmers) 95 puntos. Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) 103 p. Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) 103 p. Provezza (TUR) (Ergin Imre) 108 p. Bronenosec (RUS) (Vladimir Liubomirov) 112 p. Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) 136 p. Phoenix 11 (RSA) (Tina Plattner) 154 p. Sled (USA) (Takashi Okura) 164 p.