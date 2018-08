52 Super Series «Quantum» no rasca bola en Puerto Portals, pero continúa líder indiscutible El barco americano no ha ganado aun ni una regata de la Puerto Portals Sailing Series

Pedro Sardina

Tercera jornada de la Puerto Portals Sailing Week y tercer día muy justito de viento, que hace que las regatas sean más técnicas que vistosas. Y es que la bahía de Palma no quiere darlo todo a los mejores regatistas del mundo, que se fajan bajo un intenso calor y un sol de justicia. Así es este deporte. El deporte de las esperas interminables a que llegue o se estabilice el viento. El deporte del calor intenso o del frío extremo. Nada más lejos de la realidad si decimos que es un deporte para privilegiados físicos.

Dos nuevas mangas sazonadas con vientos de una intensidad de 6 a 8 nudos y un campo de regatas dispuesto para que entraran en liza los tácticos. ¿De izquierdas o de derechas? No valía para mucho hacer una buena salida como en otras ocasiones porque si no pillabas el role, todo el trabajo se iba al garete. En la primera regata del día, con fuera de linea de "Platoon" y "Provezza", el "Luna Rossa" volvió a ser el mismo de la segunda manga del jueves. Espectacular salida por el pin, bordo generoso de izquierdas y virada para volver a cruzar el campo de regatas y ganar barlovento virando en las proas de los demás. Llegada a barlovento con la suficiente ventaja como para asegurar una victoria cómoda. Segundo "Alegre" y tercero "Platoon". El líder de la Puerto Portals Sailing Week, el "Quantum", un modesto sexto puesto, y es que saliendo por el centro de la flota no se llega a ningún sitio.

"Sled" - Max Ranchi

La segunda manga no apuntaba mejores maneras que la primera. Otra vez "Luna Rossa" atacando la salida por el pin, el "Quantum" empeñado en salir por el centro y el "Platoon" teniendo que virar a la derecha porque se enredó con el "Onda" en una pelea para coger la posición por el barco del Comité. En barlovento sorprendía el "Sled" con un peleón "Azzurra" que defendía el segundo puesto de la general ante el "Luna Rossa", hasta que la "vascotada" del día le reafirmó en el tercer puesto con un sexto en cerrada pelea con el "Quantum", que fue octavo.

En resumen, el "Quantum" lidera la clasificación general de la Puerto Portals Sailing Week sin haber ganado ni una sola manga y con tres segundos puestos; segundo es el "Azzurra" a cuatro puntos de líder y tercero el "Luna Rossa", a seis. En la general mandan los americanos del "Quantum" con 117 puntos y con un colchón de 32 puntos sobre el segundo clasificado, el "Sled". "Azzurra" es tercero a 33 puntos del líder.

Santiago Lange, táctico del Azzurra, explica: “Hay opciones a todo, mañana va a ser un día muy abierto. Eso es lo más lindo de esta regata con todos los barcos tan juntos, aunque con Quantum primero en esta regata que lo están haciendo muy bien. Sigue habiendo oportunidades de optar a todo en Portals por lo que hay que navegar bien el último día. Mañana no hay que hacer errores, eso es lo principal. Hoy hubiera sido un gran día, pero hemos tenido un error mecánico y eso se pagó muy caro”.

Pepe Ribes, piano del Platoon, dice: “El barco es muy rápido y estamos navegando mal y hoy lo hemos hecho medio bien. Si hubiéramos navegado bien, estaríamos más arriba. La lástima no es tanto la primera salida de hoy con la penalización, sino que son las dos penalizaciones de hace dos días y la de ayer que íbamos a hacer un segundo y terminamos séptimos y eso es perder muchos puntos. Pero estamos mejorando cada día. El barco va muy rápido y solo hay que intentar salir más o menos bien. Pero son días muy difíciles para los tácticos. No son días normales de la Bahía de Palma en los que está todo muy claro, estos días la ceñida da por un lado y la popa por otro. Kostecki está haciendo un excelente trabajo leyendo el campo de regatas”.

Eduardo de Souza Ramos, patrón del Onda, manifiesta: “Han sido dos resultados fantásticos, hoy no esperábamos conseguir estos dos cuartos puestos. Fue óptimo. Scheidt es el genio yo soy sólo el conductor. El que hace la táctica es Robert y toda la tripulación que consigue tener el barco en una velocidad muy buena. Puerto Portals tanto en el agua como en el puerto es fantástico. Me gusta mucho Portals. Y la hospitalidad que tiene Corinna Graf con la flota de 52 SUPER SERIES dejándonos el sitio más importante de la Marina para atracar los veleros es algo que nosotros apreciamos mucho”.