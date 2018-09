52 Super Series «Quantum», frente a su maleficio en Valencia, en las 52 Super Series El mejor circuito de regatas del mundo presenta esta próxima semana la Valencia Sailing Week y con regatistas de la talla de Baird, Spithill, Barker, Lange, Scheidt…

J. Aguadé

Por tercera vez en su historia, las 52 Supe Series visitan Valencia. El circuito de barcos monocascos más importante de mundo competirá en aguas de La Malvarrosa desde el martes 18 al sábado 22 y traerá a Valencia a algunos de los mejores regatistas del mundo. Muchos de ellos regresarán a la ciudad donde residieron durante la Copa América de 2007 y de la que guardan gratísimos recuerdos. La flota estará amarrada junto al Edificio ‘Veles e Vents’ y desde mañana mismo comenzarán los entrenamientos.

Once barcos de la clase TP52 de ocho nacionalidades diferentes competirán en Valencia. Nombres como Dean Barker, James Spithill, John Kostecki, Vasco Vascotto, Santiago Lange, Robert Scheidt, Peter Holmberg, Ray Davies, Guillermo Parada o Ed Baird, entre otros, se darán cita en los pantalanes de la Marina de Valencia donde muchos de ellos ya compitieron en la Copa América.

La 52 Super Series Valencia Sailing Week decidirá, además del triunfo en la propia prueba, el campeón del circuito 2018. Un trofeo que es uno de los más codiciados dentro del deporte profesional de la vela ya que, además de reunir a los mejores regatistas del mundo, también acoge a los armadores más importantes que, en muchos casos, son los que llevan la caña de sus veleros. El circuito llega en Valencia a su final después de haber disputado cuatro regatas anteriormente en Sibenik, Zadar, Cascáis y Puerto Portals.

Valencia cierra una campaña en la que el gran dominador ha sido el Quantum Racing del armador norteamericano Doug DeVos. El velero que representa al sindicato norteamericano de Copa América ‘American Magic’ amarra en Valencia con una buena renta en la general del circuito sobre el Azzurra de la familia argentina Roemmers. El Platoon del armador alemán Harm Müller-Spreer es tercero en la general y en este barco compite el regatista valenciano Pepe Ribes que, además, es el capitán del velero alemán.

El Quantum ha ganado tres de las cuatro regatas disputadas y solo el Luna Rossa, challenger of record de la próxima Copa América en Nueva Zelanda, ha sido capaz de arrancar a los americanos de lo más alto del cajón con su victoria en Zadar. Luna Rossa llega a Valencia con regatistas de la talla de James Spithill, Vasco Vascotto o Francesco Bruni. Quantum cuenta en su tripulación con la pareja Terry Hutchinson-Dean Barker, un dúo imbatible. La reciente muerte del padre del armador Doug DeVos ha imposibilitado que el propietario del equipo esté en Valencia llevando su velero. La caña la cogerá en su sustitución Dean Barker mientras que Hutchinson estará en las labores de táctico.

Pero en Valencia a Quantum no le ha ido muy bien históricamente. Los americanos han competido en las dos ocasiones que la competición ha amarrado en La Marina de Valencia (2012 y 2015) y en ninguna de ambas ocasiones han sido capaces ya no de ganar la prueba sino de ni tan siquiera subir al podio. Es más, no han sido capaces de ganar ni una sola manga. Parece que aquí tienen un maleficio…. Pero este año llegan a Valencia con todos los argumentos a su favor para romperlo. El sábado 22 esperan en la fiesta de final de temporada en l’Umbracle levantar el trofeo de campeón del circuito, el más codiciado del mundo entre los regatistas profesionales.

En cuestión de antecedentes, todo lo contrario le ocurre al Azzurra que en Valencia estará liderado en el agua por la dupla argentina Guillermo Parada-Santiago Lage. El primero en la caña del barco y el segundo en la táctica. Lange es doble medalla de oro olímpica, aunque no es el mejor en Valencia en lo que se refiere al olimpismo, porque en el Onda del armador brasileño Eduardo de Souza Ramos está haciendo toda la temporada la táctica el cinco veces medallista olímpico por Brasil, Robert Scheidt.

Volviendo al Azzurra, el velero argentino italiano que representa al Yacht Club Costa Smeralda ganó en 2012 en Valencia y fue cuarto en 2015. Pero hay una estadística que habla muy bien de ellos y es que de las 19 mangas que se han disputado en Valencia el velero azzurro ha ganado ocho de ellas, es decir un 42% de los triunfos le corresponden. Pero esta semana no lo tendrá tan sencillo porque si hay algo que caracteriza a las 52 Super Series es la igualdad que existe en el agua. Con barcos casi idénticos y con tripulaciones del máximo nivel mundial las diferencias entre los veleros son mínimas y en el agua se traduce con regatas muy parejas en las que la lucha es a muerte por llegar primeros a la boya de barlovento.

Una de las estrellas que se dará cita en Valencia es el australiano James Sptihill. Conoce Valencia a la perfección ya que estuvo viviendo varios años en la 32 y 33 Copa América. El oceánico ya cuenta los días para volver a navegar por La Malvarrosa y rememorar sus años ‘valencianos’ en Luna Rossa y Oracle:

“Yo estuve la 32 y la 33 Copa América. Realmente disfruté mucho durante mi estancia en la ciudad y conociendo la cultura valenciana. Mis compañeros y yo también hicimos mucho ‘kite’ durante los veranos de la 32. Como la 33 fue en invierno no pudimos hacer mucho… Además, como fue todo tan rápido, no teníamos tiempo para nada y terminábamos los días muy cansados. Lo que más recuerdo de Valencia son las Fallas y, sobre todo, las Mascletás… De la 33 Copa América tenemos muchos recuerdos. Fue muy duro de trabajo, de estrés, pero lo que hicimos en términos de manejo del velero, navegación, investigación, construcción de barco y logística con aquel barco tan grande con ala fue algo increíble. No sé si volveremos a repetir algo parecido. Lo que tengo claro es que en Luna Rossa navego con Nobili, Sirena y Falcone que estuvieron conmigo en esa competición y para los cuatro va a ser muy emocionante volver a navegar en estas aguas de Valencia”.

Sobre la Valencia Sailing Week explica: “Sólo dos equipos han ganado eventos esta temporada en 52 Super Series y nosotros somos uno de ellos junto a Quantum. Esto demuestra que tenemos barco y equipo para hacerlo otra vez. Sin embargo, en esta flota hay que navegar con mucha consistencia y minimizando errores. Esto es crucial. Y esto es algo que Quantum ha hecho mejor que el resto este año. Nosotros también tenemos un gran equipo de tierra y se nos presenta una gran oportunidad de terminar la temporada por todo lo alto. ¡Ya tengo muchas ganas de competir en Valencia!”

Las 52 Super Series tiene una amplia relación con Valencia. No sólo en el aspecto humano y de competiciones sino también en el tecnológico. Cinco de los once barcos que compiten en Valencia esta semana han sido construidos en astilleros valencianos. Gladiator, Onda y Azzurra en los talleres de King Marine en Alginet y Quantum Racing y Alegre en los de Longitud Cero en Burriana (Castellón).