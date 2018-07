Mundial TP 52 «Quantum» consolida su liderato en el TP52 World Championship de Cascáis «Alegre» y «Azzurra» comparten la segunda plaza de la tercera prueba de 2018

J. Aguadé

Quantum Racing está haciendo todo bien en Cascáis en el TP52 World Championship, tercera prueba del calendario de 2018 de 52 Super Series. Lo está resolviendo muy bien en los barloventos-sotaventos y hoy ha ido más que bien en la regata costera que se disputó por la costa, muy pegada a las rocas, de Cascáis. Alegre de Andrés Soriano se ha aupado a la segunda posición en la general empatado con el Azzurra de Guillermo Parada, aunque ya a siete puntos de los norteamericanos. Quantum ha dado hoy un paso más hacia un nuevo título mundial.

Todo en el circuito de 52 Super Series tiene un denominador común: las salidas. Hoy fue una costera de 20 millas en la que de nuevo el barco que llegó primero a la primera boya de barlovento fue el que se llevó el gato al agua. Fue también el barco que mejor se zafó del compromiso de las salidas. Lo hizo por el centro, pero tapando muy bien al Azzurra. La mano de Barker se nota en este tipo de maniobras. Cuando Quantum ya tiene una posición dominante es muy complicado que se le escape la regata, aquí se nota el liderazgo en el agua de Terry Hutchinson.

Y eso que hoy la manga no fue un circuito de karts con un único carril, sino que hubo ciertas alternativas en el recorrido, aunque estaba bastante favorecido siempre el lado de la costa. Sobre todo, se vivieron momentos de mucha acción en la larga ceñida desde la salida a la boya que se dejó anclada junto al Cabo Raso. La batalla de viradas que todos los barcos tuvieron que hacer abría mucho las opciones tácticas y ponía en jaque la fortaleza física de las tripulaciones.

Quien pagó muy caro esa ceñida fue el Luna Rossa de Francesco Bruni que vio como una boya de pescadores que no estaba flotando se enredó en su quilla. Tuvieron que parar completamente el barco para poder zafarse del cabo. Ese tiempo fue precioso porque pasaron de ir quintos a últimos.

El momento más complicado de la jornada estuvo en la boya del Cabo Raso donde tanto el Onda como el Platoon tuvieron muchos problemas para poder izar el spi. También tuvo Platoon problemas en la llegada puesto que fueron penalizados con dos putos por impactar con el Onda.

Alegre, Sled de Takashi Okura y el Phoenix de Hasso Plattner fueron los tres barcos que lucharon enconadamente por los dos puestos de podio restantes hoy. Al final fue el Phoenix quien mejor supo manejar una complicada llegada junto a la bocana del puerto del Clube Naval de Cascáis. Sled le quitó a Alegre el tercer puesto por un único segundo.

Y el premio a la constancia se lo llevó el Luna Rossa que en el último tramo de la costera recuperó cuatro puestos gracias a la pericia de Vasco Vascotto en la táctica que ordenó irse más hacia la izquierda para entrar con ventaja en el CN Cascáis.

Para mañana están previstas dos pruebas de barlovento-sotavento. Ante la posibilidad de que el viento vaya arreciando durante el día pudiendo llegar a superar los 25 nudos, el Comité de Regatas adelanta la salida a las 12 horas de Portugal.

Dean Barker, caña del Quantum, comenta: “Han pasado muchas cosas en el agua en la costera y con muchos aspectos tácticos que había que cuidar. Ha sido todo un desafío. La regata nunca ha estado del todo decidida, sólo la final. Hemos hecho un gran trabajo como equipo haciendo que el barco haya ido rápido toda la regata. Quedan cuatro regatas y mucho por luchar en los dos próximos días. Nosotros estamos muy sólidos, con buenos resultados, pero todo puede ocurrir”.

Vasco Vascotto, táctico del Luna Rossa, manifiesta: “Nosotros estamos convencidos de que el pin estaba favorecido y yo decidí mal de largar a barlovento. Aunque al final, aguantamos con los de arriba quintos muy cerca del tercero. Pero de nuevo la mala suerte se ha cebado con nosotros, porque había una boya de pescadores que estaba bajo del agua y no se veía y, de todos los barcos, justo la agarramos nosotros. Esta es la segunda mala noticia de la semana y espero que se termine ya esta mala suerte. Pero lo importante es que no nos vinimos abajo y hemos demostrado lo bueno que tenemos dentro y seguimos peleando con corazón y con co… y no aflojamos. Al final ese rolito nos ha ayudado. Yo estaba convencido de que la izquierda podía aguantar mucho si estábamos altos. Y eso nos ayudó a recuperar de noveno a quinto. Es mucho y nos deja abierta la oportunidad de terminar bien este Mundial”.

Guillermo Parada, caña del Azzurra, explica: “Ha sido una regata complicada en la que Quantum fue el que mejor hizo las cosas. Nosotros hicimos una salida sucia y quedamos hecho un sándwich entre Alegre y Quantum, que teníamos la misma estrategia. Salimos perdiendo y tuvimos que hacer dos viradas y perdimos la posibilidad de ir a la derecha lo que ya nos condicionó la regata entera. Cuando al final decidimos cuidarnos de los barcos que teníamos atrás, fue el Luna Rossa el que nos pasó por la izquierda. Esta regata es un poco triste para nosotros por desaprovechar la oportunidad. Quedan cuatro regatas y mientras haya oportunidad vamos a seguir peleando hasta el final”.