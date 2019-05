52 Súper Series «Quantum», con 14 nudos de viento, tomó el mando en Menorca Día aciago del «Azzurra», que es segundo a un punto de los americanos

El americano «Quantum», de Doug DeVos, tomó el mando de la Menorca Sailing Week, correspondiente al primer evento del Circuito 52 Súper Series, que se está disputando en Mahón.

Tras cuatro mangas, tres de ellas disputadas ayer con una intensidad de viento de 12 a 14 nudos, los americanos desbancaron del primer puesto a los argentinos del «Azzurra», que ayer no tuvieron su día y firmaron una tarjeta de 1, 7 y 10 puestos, una irregularidad en el equipo que lo mandó al segundo puesto de la general a un punto del «Quantum», que ayer sí volvió a ser el equipo de antaño con un cuarto, un segundo y un primero.

Bonitas tres mangas las disputadas ayer con un viento bastante estable, que propició que el Comité de Regatas no tuviera que echar mano de los cambios de recorrido. El campo de regatas que eligió María Torrijo fue el del norte, donde se disputó el pasado martes la primera manga y acertó de pleno porque pudo organizar tres recorridos barlovento-sotavento espectaculares, que disfrutaron los equipos.

Buenas sensaciones del turco «Provezza» y del alemán «Platoon», un barco cargado de tripulantes españoles, que ocupan la tercera y la cuarta plaza de la clasificación general. Los rusos del «Bronenosec», en su linea irregular y cometiendo demasiadas infracciones castigadas por los jueces en el agua, que le privaron de estar un par de puestos más arriba.

Último es el «Gladiator», de Tony Langley, que este año ha dejado la caña del barco para ponerse a jugar a ser el táctico. El resultado es elocuente, de pasar de ser un buen barco del circuito ha pasado a ser uno mediocre y estos puestos avalan la teoría 11, 9, 10, 11, 3.

El parte meteorológico para mañana es magnífico, por lo que se espera volver a realizar tres mangas más.

Joan Vila, navegante del Quantum, explica: “La flota está tan igualada que cualquier cosa puede pasar. Sabíamos que tendríamos buenos días y días malos y el primer día fue malo. El objetivo es tener la máxima consistencia posible y esperamos seguir en esta línea. La diferencia entre las tres primeras y las dos últimas mangas son los pequeños detalles que a veces te favorecen y otras no, pero hoy ha sido un buen día y las cosas han estado de nuestro lado. El lado derecho del campo de regatas, sobre todo en las ceñidas, ha estado muy favorecido. Mañana esperamos que sea otro buen día de brisa…”

John Cutler, caña del Provezza, manifiesta: “Ha sido un buen día para nosotros. Ha sido complicado en el agua porque se trataba de una jornada en el que había sólo un camino y había que estar ahí. Si dominabas la derecha estaba claro que podías tener un gran resultado, pero si no lo hacías ibas a sufrir. Es increíble lo igualados que están los barcos en 52 Super Series. Hemos cambiado la plantilla en la estructura de popa y las cosas pienso que están funcionando bastante bien hasta el momento”.

Guillermo Parada, caña del Azzurra, expresa: “La primera manga ha sido muy buena, pero parece que nos queremos complicar las cosas a nosotros mismos. En la segunda manga nos quedamos atrapados entre otros barcos e hicimos una buena recuperación en la primera ceñida, pero después perdimos una plaza en cada tramo. Un séptimo que no es un buen resultado, pero tampoco está tan mal. En la tercera tuvimos un problema mecánico con el winche de la mayor y perdimos un tramo con la reparación. Y luego no pudimos nunca ir a la derecha y no tuvimos opciones de mejorar. Tras tres días está todo muy igualado y cualquier cosa puede pasar. Mañana saldremos a luchar que es nuestro estilo. Si alguien pensaba que iba a ser una semana cómoda se equivocaba…”