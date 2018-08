52 Super Series Puerto Portals, capital de la vela mundial El «Quantum», que no ha ganado ninguna de las nueve mangas disputadas, se impuso en la Puerto Portals Sailing Series 2018

De libro se puede calificar la actuación de la organización de la Puerto Portals Sailing Week. A parte de la gran calidad que indudablemente hay en el agua, con un Comité de Regatas ejemplar y unos equipos como los que no hay en el mundo, la de tierra se adjudica el 70 por ciento del éxito de la regata. Y es que el equipo de Corina Graf y Álvaro Irala lo dan todo durante diez días para que no falte ni un solo detalle.

El montaje que Puerto Portals brinda a los participantes y a los invitados no tiene parangón posible dentro de la vela actual. Podríamos decir que Puerto Portals se ha convertido en cuatro años en el centro neuralgico de la vela, donde todos los grandes armadores quieren ir a regatear. Aquí tienen de todo, un gran puerto, grandes hoteles, aeropuerto, restaurantes... y un trato exquisito desde el primer hasta el último participante en la Puerto Portals Sailing Week.

Semana de pasión para los diez participantes en la Puerto Portals Sailing Series. El factor común fue el poco viento en general que ha soplado en la bahía de Palma, que ha obligado a los regatistas a trazar una táctica distinta en cada una de las mangas. Solo el último día, la meteorología dio una tregua y ofreció dos mangas con más de 15 nudos, en las que por fin se pudieron ver los recursos de los equipos en cada uno de los rumbos.

El gran protagonista fue el «Quantum» (2,4,2,5,2,6,8,2,4), que sin ganar una sola manga y a veces regateando con más desacierto que otra cosa, se impuso con tres puntos de ventaja al «Azzurra» (6,5,1,6,4,9,2,4,1), que fue capaz de ganar dos regatas pero que navegó muy irregular. El «Platoon» (1,10,8,2,7,3,3,3,2), que ocupó la tercera plaza y que es el equipo que más españoles tiene regateó muy bien todos los días, pero un pinchazo en la segunda y tercera manga le privó de ocupar una mejor plaza en la clasificación.

Otro de los protagonistas sin duda de esta Puerto Portals Sailing Week fue el esperado «Luna Rossa» (7,2,6,9 (Penalti+2),1,1,6,8,7) de Francesco Bruni y Vasco Vascotto, que solo sacó a relucir pequeñas dosis de calidad con un equipo mixto de "gambas" y "pollo", que mucho tendrá que mejorar si quiere llegar preparado para hacer algo sonado en la próxima Copa América. Y muy iiregular el americano «Sled» (8,9,5,1,10,8,1,6,5), que al final quedó séptimo habiendose impuesto en dos de las nueve mangas.

La última regata de la temporada será en Valencia del 18 al 22 de septiembre. Quantum lo tiene todo muy de cara para proclamarse campeón del circuito 2018 de 52 Super Series. Lo que está muy abierta es la lucha por las otras dos posiciones del cajón: «Azzurra», «Platoon», «Sled» y «Luna Rossa» pelearan en la Malvarrosa por subir al podio.

Doug DeVos, armador del Quantum Racing, manifiesta: “Ha sido una semana fantástica. Nuestra misión aquí era minimizar los errores y ser consistentes y mantenernos en posiciones delanteras. No hemos ganado ni una sola manga y hemos ganado la competición lo que es algo único y habla muy bien de nuestra consistencia. Ayer tuvimos malos resultados, pero todos los días han sido muy complicados. Hoy, por ejemplo, el viento ha sido muy difícil de leer con constantes roles del viento. Pensaba que era yo el que no hacía ganar el barco ya que habíamos ganado las dos regatas en las que yo no he estado presente... Es fabuloso ser parte de este equipo y ganar aquí con todo lo que ha pasado esta semana con unas condiciones nada habituales en Mallorca. Me siento aliviado porque hasta el final de la última regata hemos tenido al Platoon y al Azzurra pisándonos los talones. Portals es un gran sitio, nos gustaría poder venir aquí a competir todas las veces que podamos”.

Pedro Más, proa del Platoon, explica: “El gran final nos ha valido para subir al podio. Pero nos quedamos con las ganas de estar más adelante por los días malos que hemos tenido. La sensación es que somos rápidos, pero esos malos días no nos han dejado estar en la lucha por la victoria. Yo veo los penaltis que hemos tenido como la razón por la que ahora no podamos estar hablando de victoria, pero forman parte de este deporte. Nos vamos con mejores sensaciones que en Cascáis porque hemos podido levantar la cabeza y allí no lo hicimos. Esperamos que en Valencia se pueda materializar esta mejora que hemos tenido aquí y que nos pueda ayudar a luchar por terminar segundos en la general de la temporada que sería un gran objetivo para nosotros”.

Guillermo Parada, caña del Azzurra, sostiene: “La regata la hemos perdido en la penalización de la primera regata de ayer que nos hizo perder muchos puestos. Hemos perdido la regata por tres puntos y ahí hicimos un noveno. El problema está ahí. Tuvimos un fallo mecánico que no funcionó el traveller. Tenemos que dejar que baje la adrenalina para analizar la semana, pero creo que lo bueno es que hemos ido navegando mejor cada día, al principio no nos sentíamos muy cómodos con la velocidad del barco. Hoy la sensación es que el barco con poco viento tiene la velocidad suficiente para pelear. Tenemos que estar satisfechos porque si con un segundo no eres feliz probablemente tu vida es una mier… Presión es llegar a final de mes y no poder pagar el alquiler. Esto es adrenalina y querer hacer las cosas bien. La presión no la tenemos por ganar la última en Valencia, porque no va a muchos lados. Sería un lindo broche ganar en Valencia, pero hay muchos barcos luchando por el segundo puesto en la general del circuito y habrá que estar pendientes de esa posición final".

Clasificación Puerto Portals Siling Week 1. Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) (2,4,2,5,2,6,8,2,4) 35 puntos. 2. Azzurra (ARG/ITA) (Alberto/Pablo Roemmers) (6,5,1,6,4,9,2,4,1) 38 p. 3. Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) (1,10,8,2,7,3,3,3,2) 39 p. 4. Phoenix (RSA) (Hasso/Tina Plattner) (5,3,4,4,3,10,5,5,3) 42 p. 5. Luna Rossa (ITA) (Patrizio Bertelli) (7,2,6,9 Penalti 2,1,1,6,8,7) 49 p 6. Provezza (TUR) (Ergin Imre) (4,1,7,10,6,7,10,1,6) 52 p. 7. Sled (USA) (Takashi Okura) (8,9,5,1,10,8,1,6,5) 53 p. 8. Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) (3,6,3,8,8,2,9,10,8) 57 p. 9. Onda (BRA) (Eduardo de Souza Ramos) (9,8,DNF11,3,9,4,4,7,9) 64 p. 10. Gladiator (GBR) (Tony Langley) (10,7,9,7,5,5,7,9,10) 69 p. Clasificación de las 52 Super Series (Tras 4 eventos): 1. Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) 131 puntos. 2. Azzurra (ARG/ITA) (Alberto and Pablo Roemmers) 163 p. 3. Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) 168 p. 4. Sled (USA) (Takashi Okura) 168 p. 5. Luna Rossa (ITA) (Patrizio Bertelli) 175 p 6. Phoenix (RSA) (Hasso/Tina Plattner) 189 p. 7. Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) 190 p. 8. Provezza (TUR) (Ergin Imre) 215 p. 9. Onda (BRA) (Eduardo de Souza Ramos) 248 p. 10. Gladiator (GBR) (Tony Langley) 287 p.