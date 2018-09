Regata Puerto de Gijón Se presentó la Regata-Travesía Puerto Deportivo Gijón Participarán 22 embarcaciones y más de 60 regatistas

22 embarcaciones y más de 60 tripulantes participarán en esta 1ª Regata-Travesía Puerto Deportivo Gijón, este evento deportivo que nace con el ánimo de fomentar la navegación costera disfrutando del paisaje, la compañía de otros barcos, conocer otros puertos, en definitiva “pasar dos días liados con la vela”.

Dicha presentación corrió a cargo del Concejal de Turismo, Deportes, Festejos y Juventud, Jesús Martínez Salvador, y de la directora del Puerto Deportivo, Flor Guardado Herrero. Nos acompañaron en la presentación el Vicepresidente de la Federación de Vela del Principado de Asturias, Marcelo Villanueva; El Teniente Jefe del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Vicente Montiel; representantes de grupos parlamentarios del Ayuntamiento de Gijón; participantes y patrocinadores.

Desde el año 2006 el equipo del Puerto Deportivo de Gijón lleva colaborando en la organización de regatas como la Solitaire de Figaro, El campeonato del mundo de la clase 40, Mini Pavois, etc. y otras no profesionales pero muy significativas por el número de participantes como Pornic, Royan, etc. Ahora es nuestro momento, el momento de organizar un evento náutico deportivo con el que contribuir al desarrollo de la vela con esta 1ª Regata-Travesía del Puerto Deportivo de Gijón. Evento que cuenta con la participación de nuestros clientes, barcos de Avilés, Luanco, País Vasco y PortMedoc.