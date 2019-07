Regata Aguete Presentada la 22ª Regata de Cruceros de Aguete Puntuable para la Copa de España de Cruceros

Este mediodía, el Real Club de Mar de Aguete presentó en sus instalaciones de Seixo-Marín su evento deportivo por excelencia, la Regata Cruceros de Aguete, que cumple su 22ª Edición .

En los salones del Club organizador, su presidenta María del Carmen de la Puente hizo de anfitriona en la presentación acompañándole entre otras y otros en la mesa, la alcaldesa de Marín, María Ramallo; el deputado provincial de deportes, Gorka Gómez; el comandante director de la Escuela Naval, Capitán de Navío Ignacio Cuartero Lorenzo; el Presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde y el jefe del distrito marítimo de Marín, Carlos Paulino Alonso, así como el Delegado Territorial de Murimar seguros, Daniel Suárez García y el director gerente de Setga, Manuel Fernández Rascado entre otros patrocinadores, colaboradores y junta directiva del club organizador.

Durante los días 3 y 4 del próximo mes de agosto, la Ría de Pontevedra será escenario de la confirmada como una de las citas anuales más importantes de Galicia en el deporte de la Vela en la clase Crucero, no en vano este evento es el más longevo de esta comunidad autónoma de los designados por la Real Federación Española de Vela como puntuable para la Copa de España de Cruceros con 16 años seguidos. Solamente dos clubes gallegos ostentan este año el privilegio de organizar sendos eventos puntuables nacionales para cruceros ORC. Uno es el Monte Real Club de Yates de Bayona puntuando su Conde Gondomar para el Campeonato de España de Altura y otro es el que se presentaba hoy en el Real Club de Mar de Aguete, puntuable para la Copa de España Absoluta.

La organización espera estar nuevamente en las 35/40 embarcaciones participantes, cuya inscripción aún se está realizando en estos días, puesto que tienen de plazo hasta el día 2 de agosto.

Nuevamente este año se invita a participar también de forma especial en una clase para ellos a los denominados Veteranos Clásicos, para que puedan disfrutar navegando junto a los modernos barcos de regatas, este tipo de embarcaciones que se encontraban hasta hace pocos años totalmente paradas en los puertos y marinas por estar desfasadas o ya con pocas prestaciones.

Siguiendo el mismo formato que tanto éxito le ha dado a esta regata casi desde el principio de su creación, constará de 3 pruebas que se disputarán en dos jornadas.

El sábado día 3 de agosto a partir de las 14:00 horas se llevará a cabo la Etapa costera de 20 millas pasando por los faros y balizas marítimas cercanos a Ons y Bueu y con entrada y salida frente al club de Aguete, jugándose los participantes el Trofeo Capitán de Corbeta Jaime Janer, ilustre marino y gran valedor de Marín, que fuera el primer director de la Escuela y Polígono de Tiro Naval de la Armada, en la que hoy es Escuela Naval Militar. Recordemos que el año pasado el vencedor de este trofeo fue “El Niño”, un Salona 37 de Pedro Pazos del Real Club Náutico de Sanxenxo.

En la jornada del domingo en cambio, serán dos recorridos técnicos (recorridos al viento) a partir de las 12:00 horas montados entre balizas frente al club y de unas 6 millas de longitud cada uno que reúnen a numeroso público para observar de cerca las evoluciones de los barcos, poniéndose en juego los Trofeos Concello de Marín y Porto de Marín respectivamente en cada uno de ellos.

En sus alocuciones a los presentes, la presidenta del club, María del Carmen de la Puente, aprovechó la ocasión para agradecer el esfuerzo de las empresas privadas y de las instituciones por vincularse una vez más con este evento para poder llevarlo a cabo por parte del club en la mejor forma posible, haciendo entre todos que esta regata haya llegado a un nivel tan grande, no solamente deportivo, si no también turístico y de divertimento general que cuenta año tras año con más incondicionales que no se la pueden perder.

El Presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde, incidió en el gran nivel alcanzado por este evento que él mismo vió nacer hace 22 años.

Por su parte, el deputado provincial de deportes Gorka Gómez, recordó lo importante que es apoyar, como hace la Deputación de Pontevedra, a la promoción del deporte que es en lo que en gran parte se basa esta regata.