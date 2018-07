Mundial TP52 «Platoon» defiende su título más codiciado El TP52 World Championship comienza mañana en el Clube Naval de Cascáis con nueve barcos

J. Aguadé

Platoon comienza mañana en Portugal la defensa de su título mundial de la clase TP52. En aguas del Clube Naval de Cascáis se celebra el TP52 World Championship Cascais 2018. Será la tercera prueba valedera para el circuito 52 Super Series 2018. Nueve barcos se han inscrito para competir desde mañana en el que, sin duda, es el Mundial del mundo de la vela más competido y que cuenta con una plantilla de regatistas de mayor renombre.

Pero no lo va a tener nada sencillo el barco de Harm Müller-Spreer lo de defender su corona lograda en 2017 en Scarlino. Cualquiera de los nueve veleros inscritos puede salir el sábado del Atlántico con el título bajo el brazo. No hay favoritos, no hay certezas. Sólo hay una cosa clara. Ganará el que menos errores cometa. Así de fácil de decir y así de complicado de poder seguir este guión. Cascáis se presenta como el escenario perfecto para luchar por el Mundial. Viento, ola y condiciones de mar abierto. Todo lo contrario de lo ocurrido hasta la fecha en las dos pruebas del calendario de 52 Super Series que ya se han celebrado en aguas de Croacia. Todo cambia. Tábula rasa en la temporada. El Atlántico es otra cosa. Pero todos saben a lo que se enfrentan. Cascáis no va a sorprender a nadie. Y parece que la costa portuguesa se presenta este año en su máxima expresión. Para la semana se esperan buenas condiciones de viento, y eso es por lo que muchos suspiran.

Condiciones que van a dar una cierta ventaja a los cañas profesionales por el requerimiento de especial pericia que requiere esta navegación con ola y mucho viento. Y ahí es donde aparecen los nombres de Dean Barker, Guillermo Parada y Francesco Bruni, entre otros. Pero hoy en la regata de entrenamiento de los tres primeros barcos que han cruzado la línea de llegada sólo uno, el Quantum Racing de Dean Barker, estaba dirigido por un profesional. Segundo fue el Phoenix de Hasso Plattner y tercero el Alegre de Andrés Soriano. La regata se disputó en unas fantásticas condiciones de viento tras haberse dado antes dos salidas de entrenamiento.

Tres de los barcos inscritos en la regata ya saben lo que es ganar un Mundial. Al Platoon ya mencionado hay que añadir el Quantum Racing y el Azzurra. Desde la creación de las 52 Super Series en 2012 Quantum ha logrado dos títulos, Azzurra y Platoon, uno además de Rán Racing que lo consiguió en 2013 en Miami.

Para mañana están previstas dos mangas de barlovento sotavento a partir de las 13 horas (hora de Portugal). La previsión de viento es algo superior a la de hoy con rachas que pueden llegar a los 25 nudos.

Quantum Racing sale a defender su liderato en las 52 Super Series. El barco americano tras las dos regatas del periplo en Croacia llega con cuatro puntos de ventaja sobre el Sled y el Platoon y ocho sobre el Luna Rossa que viene de ganar en Zadar.

Dean Barker, caña del Quantum, manifiesta: “He tenido unas grandes experiencias en Cascáis y he ganado algunas regatas aquí, también algún mundial. Es un sitio extraordinario para regatear con grandes vientos y olas. Es un gran desafío. No es diferente llegar como caña o como estratega, para mi lo más importante es estar dentro de este equipo tan importante en una competición tan importante como ésta. Va a ser una regata muy competida porque todos los equipos están muy igualados”.

David Vera, palo de Azzurra, explica: “En el inicio de la temporada no hemos estado acertados la verdad; empezamos la pretemporada bien pero no lo hicimos bien en Sibenik y Zadar, sitios muy difíciles para nosotros. Cuando hemos tenido regatas de vientos más normales hemos navegado bien. El barco va bien. Tenemos ganas de volver en Cascáis a la línea del Azzurra y de navegar bien. Esperamos que con estas condiciones de más viento las cosas funcionen mejor. Con viento nos sentimos mejor. Muchas ganas del Mundial. La general está complicada para nosotros. Este año la flota está muy fuerte y hemos hecho dos eventos muy malos y hemos sumado muchos puntos. Ahora nos queda pelear todo lo que resta y cada evento pelearlo hasta el máximo y hacer una buena remontada”.

Joan Fullana, proa del Provezza, apunta: “Esperamos que sea nuestra hora aquí en Cascáis. Si hay suerte y todo va bien tenemos opciones de subir al podio. Estaría bastante bien por darle una alegría al armador y porque ya nos toca. Los nueve barcos son buenísimos. Aquí no hay nadie con menos nivel y cualquiera puede ganar y cualquiera puede ser último. Todo muy igualado en barcos y tripulaciones y con cualquier despiste te vas atrás. El barco es una pasada, es rápido y en sistemas todo funciona bien. Los primeros eventos tuvimos algunas roturas por llegar tarde y no poder probar el barco y se notó que nos faltaban horas en el agua, pero poco a poco estamos refinando el barco. El Mundial lo ganará el que menos falle, el que este siempre entre los cuatro o cinco primeros. La diferencia es muy poca. Estar siempre entre un tercero y un cuarto es una buena media”.