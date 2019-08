Rías Baixas El «Pairo» vence en Combarro y se complica la cabeza del Rías Baixas Otra vez vientos suaves del oeste y noroeste con tramo final en la ría de Pontevedra muy flojos

La Regata Mar de Maeloc Rías Baixas cumplimentó en la tarde del viernes su penúltimo acto, en la que era la más corto de las cuatro etapa: A Pobra do Caramiñal-Combarro… y lo hizo según la tradición de la décana de la vela gallega que organiza desde 1964 el Real Club Náutico de Vigo… ganando los que no habían ganado y pinchando los que ocupaban los puestos altos, al menos en lo que se refiere a la clase de los barcos de mayor rating, la clase 1.

El vencedor de 2018, el “Pairo 8” que arma José Luis Freire y tiene por caña a Luis Bugallo Arriola componente del Equipo de España de la Young Americas Cup, no falló en esta ocasión y se imponía al líder, “Solventis” de Malalo Bermúdez de Castro que era el primero en llegar a Combarro… pero al que no le era suficiente en la compensación de tiempos. El tercero en esta ocasión era José Manuel Pérez y su espectacular “Arroutado” del Real Club Náutico de Portosín y cuarto el “Aceites Abril” de Luis y Jorge Pérez Canal. De este modo “Solventis” se queda con 6 puntos y tiene detrás a “Pairo 8” con 8 y a “Aceites Abril” con 9… al igual que el sorprendente “Marías” portugués. Como en fútbol, a los de Freire y los Pérez Canal no les llega con ganar; necesitan “que terceros” se metan entre ellos y los de Bermúdez de Castro. Sin duda la lucha va a ser sin cuartel.

Mucho más tranquilo lo de la clase 2, con un “Bosch Service Solutions” de Ramón Ojea que lleva dos primeros y un segundo… por cierto el que le provocó el barco de Ribeira “Moucho” que hoy ganó en Combarro en la categoría. El vencedor del Rías Altas, el “Cachete” del coruñés Fran Edreira es segundo.

“Alma do Mar” del también patrón coruñés Nito Enriquez ganó la clase 3, siendo el segundo el vigués “Maracaná” y tercero el ourensano “La Burla Negra” que sigue líder… pero muy justo: en la bajada a Vigo se la jugarán el barco de Castrelo de Miño y el del Náutico de Vigo.

En la 4 todo muy claro, con nuevo primero para el barco del Náutico de Boiro “Camping Ría de Arousa” con José Manuel Pombar a la caña… la segunda plaza parece segura para “Argalleiro” del pontevedrés Fernando Otero del Náutico de Combarro.

En la clase 5, el “Korrikolari” del Náutico de Beluso volvió a ganar… pero el no haber logrado entrar dentro del tiempo límite en la Vigo-Sanxenxo le aparta de la primera plaza en la general, de la que no podemos ofrecer los resultados de la general, porque en los momentos de redactar esta crónica no habían llegado a Combarro. En esta tercera etapa “Centos” era provisionalmente el segundo y “Voltar” el tercero.

Entre los Open el “Txole” del Monte Real Club de Yates de Baiona se ha hecho con el liderato gracias a su regularidad: 2º-2º-1º, mientras que en los “Sportboats” es Willy Alonso el líder con su “Castrosúa”.

Para el sábado cuarta etapa a partir de la una de la tarde con destino a Vigo, por la noche al filo de las nueve de la noche ceremonia de clausura de esta Mar de Maeloc Rías Baixas en los salones del Real Club Náutico de Vigo.