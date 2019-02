J80 Lanzarote El «Ono», de Pablo Santurde, encabeza la Copa de Campeones de J80 El viernes se disputaron las cuatro pruebas previstas con mucha emoción y rivalidad

Aunque la hora prevista para la salida era las 11:00 horas de la mañana, no fue hasta pasadas las 12 cuando arrancó la primera de las regatas de la II Copa de Campeones de J80. El retraso, causado por las contínuas corrientes y la colocación de un campo de regatas estable, no mermó la capacidad de agradar y competir de los 13 barcos presentes en la prueba.

Con 12 nudos de intensidad de un viento que procedía del nordeste, arrancó la primera prueba, situada entre Marina Rubicón y Papagayo y con un recorrido de 4 tramos de 0'6 millas cada uno. Pronto se notó que nadie quería quedarse rezagado y se vivió la primera salida nula de la mañana. Tras reiniciarse el procedimiento de salida, ésta tuvo lugar sin ninguna incidencia, pero con tremenda igualdad. Ningún J80 quería quedar rezagado siendo la primera victoria de esta edición del 2019 para Miguel Lasso, líder de la Liga Insular de Lanzarote. Tras él, pero a escasos segundos, entraron los andaluces del Da Bruno / Marbella Team de Juanlu Páez y los cántabros del Ono de Pablo Santurde.

La segunda prueba mantenía la intensidad, la dirección y la emoción, más si cabe. De nuevo, salida nula porque muchas embarcaciones tuvieron un fuera de línea, así que hubo que volver a retomar el procedimiento de salida. El Marina Rubicón II de Rafael Lasso tomó ventaja en la primera mitad de la prueba, pero la igualdad era tal que las primeras posiciones se fueron alternando. Finalmente el catalán New Territories de Hugo Rocha fue el primero en pasar por la zona de meta, seguido del gallego Dragohomes.com con Nano Negrín a la caña, mientras que el tercero era el Da Bruno / Marbella Team de Julio Páez. Entre el primer clasificado y el último, no hubo un minuto de diferencia.

La tercera prueba del día fue la más problemática. Tras repetirse un múltiple fuera de línea, el comité de regata repitió la salida, infringiendo un fuera de línea hasta cuatro embarcaciones a las que se le mostró la bandera U, quedando descalificados en dicha prueba. El andaluz Da Bruno / Marbella Team, el catalán del New Territories y los vascos del AD Grupo Garatu de Iker Almandoz y el Biobizz de José Azqueta, tuvieron que ver la regata desde fuera, sumando 14 puntos, descartables, a la clasificación. El Hotel Princesa Yaiza de Rayco Tabares mantuvo una bonita pugna por la victoria con el Marina Rubicón I de Miguel Ángel Lasso, cayendo finalmente para la balanza del pentacampeón del mundo. Tras ellos dos entró el Ono de Pablo Santurde, que presentaba así sus credenciales al liderato.

Con la advertencia de más sanciones, la cuarta y última salida del día fue muy tranquila, pero no por ello menos disputada. Las embarcaciones hicieron todo el recorrido prácticamente unidas y de hecho algunas protestas se hicieron saber durante la prueba, aunque después en tierra no tuvieran ninguna incidencia. La igualdad fue máxima que hasta el último segundo no se supo qué embarcación se llevaría el punto que otorga ser primero, con un interesante duelo entre el Dragoshome.com de Nano Negrín y el Ono de Pablo Santurde. Finalmente, fue el barco cántabro el que pasó primero la línea de meta, a escasos centímetros de la embarcación patroneada por el lanzaroteño. Terceros fueron los catalanes del Bribón Movistar, con otro lanzaroteño a la caña, Gonzalo Morales.

La clasificación, sin descartes hasta la jornada de mañana, queda encabezada por el Ono (13) seguido del Hotel Princesa Yaiza (17) y del Dragohomes.com (20). Cuarto sería el Marina Rubicón II (22), quinto el Da Bruno / Marbella Team (23) con los mismos puntos que el Marina Rubicón I, que sería sexto. La séptima plaza es para el Jolatero de Pablo Rompeltién (28), la octava para el Bribón Movistar (29), New Territories (35) es noveno, mientras que la décima posición es para el AD Grupo Garatu (39), los mismos puntos que el gallego del Okofen de Javier de la Gándara. Cierran la clasificación provisional el Central Óptica de Eva González (42) y el Biobiz (44).

Este sábado, desde las 11:00 de la mañana, está prevista la disputa de cuatro regatas más, poniéndose así el punto y final a la II edición de la Copa de Campeones. Una última jornada que promete ser apasionante como la de este viernes, y los aficionados pueden seguir las evoluciones de los barcos desde las instalaciones de Marina Rubicón.