52 Super Series «Onda» se da un festín en Valencia y «Luna Rossa» se afianza El barco brasileño de De Souza Ramos (74 años) hace una jornada extraordinaria con tres podios

J. Aguadé

Valencia Actualizado: 20/09/2018 19:38h

El Onda brasileño del armador Eduardo de Souza Ramos recordará para siempre el día de hoy en Valencia. El velero hizo la jornada perfecta con un segundo, un primero y un tercero gracias a las decisiones tácticas del cinco veces medallista olímpico Robert Scheidt y a las buenas salidas protagonizadas por el armador brasileño. El otro gran vencedor de la jornada, en la que se pudieron dar tres salidas y recuperar una de las perdidas ayer, fue el Luna Rossa que con unos sólidos resultados se quedó solo al frente de la general de la 52 Super Series Valencia Sailing Week. Por detrás de ellos está el Platoon y el Azzurra que completa el podio tras cinco mangas disputadas.

Para el Onda hoy ha sido un gran día. El velero brasileño ha ofrecido su mejor cara de toda la temporada de su regreso a las 52 Super Series. La brisa ligera que se dio hoy en Valencia les ha venido de perlas para marcarse tres resultados de postín. Unos guarismos de equipo grande. Eduardo de Souza Ramos es el armador del velero y también su caña. A los 74 años es el regatista más veterano de la flota que está amarrada esta semana en Valencia. Y ha demostrado que en esta flota gana quien navega bien, quien es capaz de unir todas las facetas que completan este deporte.

La primera manga fue una lección de táctica de Robert Scheidt que fue el primero que vio que el lado derecho del campo de regatas estaba beneficiado. El Onda se fue sólo por ese costado y pudo navegar con líneas muy limpias lo que le fue dando ventajas sobre el resto de la flota que se iba dando tortazos. El primero que se liberó de la batalla fue el Luna Rossa que fue capaz de crear el caos en el resto y marcharse de rositas en busca de la victoria. Al final de la segunda ceñida y ya muy cerca de boya de barlovento fue el momento crítico cuando ambos barcos se encontraron y Luna Rossa hizo valer su posición para adelantar a los brasileños. El Onda reclamó una penalización para los italianos, pero los ’jurys’ no vieron punibilidad, así que en esa maniobra el Luna Rossa le robó la victoria a los brasileños. Quien hizo una recuperación meritoria fue el Platoon que fue penalizado en la salida y saliendo entonces ya último terminó la manga en una jugosa cuarta posición.

La vela hizo justicia con el Onda en la segunda manga. Como se suele decir, Robert Scheidt estaba hoy sembrado en sus decisiones tácticas, pero también Eduardo de Souza, el caña y armador, hizo hoy tres excelentes salidas que siempre dieron opciones al barco construido en los astilleros de King Marine en Alginet de estar en posiciones de dominio de la flota. Esa superioridad se materializó en la segunda manga del día cuando de principio a fin, y navegando por el lado derecho del campo de regatas, calcando siempre la táctica, el Onda terminó consiguiendo la que ha sido su primera victoria de la temporada. Nada más cruzar la línea de llegada la alegría se hizo patente en la bañera del barco americano y todos celebraron el triunfo. También estaban bastante contentos en el Provezza con la segunda plaza final en la manga ya que en Valencia no estaban navegando nada bien esta semana. El incidente de esta manga lo provocó el Phoenix que impactó en el Azzurra nada más comenzar el primer tramo de empopada de la segunda manga.

La tercera manga estuvo marcada por la penalización que sufrió el Azzurra en la boya de barlovento. Allí llegaron los barcos todos muy unidos en la zona central de la flota, con Platoon claramente primero. El velero de la familia Roemmers tenía la presión de no darle mucha ventaja a los alemanes en la lucha por el segundo puesto en la general de las 52 Super Series. Y al arriesgar en el paso por la boya luchando con Luna Rossa y Alegre fue penalizado. De la quinta plaza en la que se encontraba pasó a la undécima lo que ponía en bandeja a Platoon acortar muchos puntos en la general. Sin embargo, el velero de Guillermo Parada fue recuperando posiciones hasta finalizar en la séptima plaza.

De nuevo el Onda hizo una excelente manga y estuvo siempre en posiciones de cabeza luchando y ganando la partida a todo un Quantum Racing. Platoon hizo valer su magnífica salida para ganar la manga.

Mañana se disputarán dos nuevas pruebas de la 52 Super Series Valencia Sailing Week. Las mangas se pueden seguir en directo desde nuestra web www.52superseries.com con la retransmisión televisiva que ofrecemos durante la última regata final de la temporada. La salida está prevista para las 13 horas. En nuestra web y nuestras redes sociales les mantendremos informados de si hay algún cambio por las condiciones climáticas.

Eduardo de Souza Ramos, armador y caña del Onda, dice: “Ha sido un día fantástico porque conseguimos hacer tres salidas muy buenas y en la primera ceñida de cada manga estábamos en el lado correcto. El barco tenía velocidad y la tripulación se ha comportado como un equipo unido y estamos muy contentos. Sí, he hecho tres salidas muy buenas, pero la táctica ha sido muy buena de Robert. Es el día en que todo sale bien, un día para no olvidarlo. Con 74 años para mi estar aquí ya es algo fantástico y ganar ya es lo máximo. Robert Scheidt me hizo la broma de si me había hecho últimamente un control de corazón por toda la emoción que teníamos en el barco. Fue un momento único que no voy a olvidar. ¿Estamos por delante del Quantum en la clasificación?… No me lo creo… Si es así, voy a hacer una foto a la clasificación y la voy a enmarcar…”

Víctor Mariño, burdas del Platoon, explica: “Ha sido una jornada con una de cal y otra de arena. Pero el resultado ha sido muy positivo tras muchas horas en el agua. La flota es muy complicada por lo igualada que está y Valencia, en esta época del año, se convierte en un campo de regatas muy difícil de interpretar, no hay más que ver al Quantum que no está navegando como suelen. No perder la comba y estar en los puestos de podio es lo que hay que hacer. Estamos un poco más cerca sí, pero hasta la última jornada este circuito no se decide y eso es lo fascinante de las 52 SUPER SERIES. Sabíamos que Luna Rossa iba a estar ahí porque tiene un gran equipo y al genial Vascotto. Pero bueno todos sabemos que el sábado será cuando nos lo juguemos todo”.

Vasco Vascotto, táctico del Luna Rossa, apunta: “Estamos felices. Hemos navegado bien, pienso que sobre todo la última regata lo hemos hecho muy bien recuperando posiciones. Ha sido larga la jornada, pero es mejor lo que hemos hecho hoy que en anteriores jornadas siendo más cortas. No estamos controlando a nadie; estamos intentado navegar bien con este viento. Hemos trabajado con tranquilidad, pensando en hacerlo bien y no en ir buscando a otros. El problema con la penalización con el Azzurra me fastidia, porque Azzurra es parte de mi familia."