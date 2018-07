Copa del Rey Mapfre La ONCE se alia con la Copa del Rey en tierra y en el agua Presentados el cupón con la imagen de la regata que se sorteará el 1 de agosto y el equipo RCNP-ONCE que competirá en la clase J80 con Albert Torres como patrón

ABC_N

Palma Actualizado: 19/07/2018 17:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Esta mañana han sido presentados el cupón con la imagen de la regata que se sorteará el 1 de agosto y el equipo conjunto RCNP-ONCE que competirá en la clase J80 con el subcampeón del mundo del 420 Albert Torres como patrón.

El izado de una vela con la imagen del cupón de la ONCE dedicado a la 37 Copa del Rey MAPFRE ha sellado hoy el acuerdo de colaboración firmado el pasado mes de abril entre esta entidad y el Real Club Náutico de Palma, que incluye acciones de fomento de la vela para personas con discapacidad visual y la creación de un equipo conjunto de regatas.

El cupón de la ONCE de la 37 Copa del Rey MAPFRE tendrá una tirada de 5,5 millones de ejemplares en todo el país. Su venta ha comenzado hoy y el sorteo se llevará a cabo el 1 de agosto, según ha explicado Josep Vilaseca, delegado territorial de la ONCE, que ha estado acompañado en el acto celebrado hoy jueves en el Real Club Náutico de Palma por la presidenta del Consejo Territorial de esta entidad, Mari Carmen Soler; la responsable del área de Juego, Laura Cabello, y el presidente del RCNP, Javier Sanz.

La embarcación Opera Season, del RCNP, competirá en la 37 Copa del Rey MAPFRE con la imagen de la ONCE en la clase J80 frente a 19 rivales. Estará patroneada por Albert Torres, actual subcampeón del mundo de 420. El resto de la tripulación la formarán regatistas de vela ligera y entrenadores del club. La regata, en la que están inscritas más de 150 embarcaciones de 29 países, se disputará en la Bahía de Palma del 28 de julio al 4 de agosto.

Javier Sanz ha destacado la importancia de este acuerdo porque, según ha dicho, por un lado da una “enorme visibilidad” a la Copa del Rey MAPFRE mediante de la venta de los cupones y, por otro, “fomentará la integración de personas con discapacidad a través del deporte”.

“Es una colaboración que nos ilusiona muchísimo y por ello hemos querido crear este equipo de regatas conjunto para la competición de vela más importante del Mediterráneo”, ha añadido Sanz.

Vilaseca y Soler han celebrado la colaboración con la Copa del Rey MAPFRE y han recordado la labor social de la ONCE, que da trabajo en Baleares a un millar de personas con algún tipo de discapacidad.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.