Copa del Rey Mapfre Nuevo sistema de clasificación, con "medal race", en la Copa del Rey Mapfre La División más numerosa, ORC, divirá a la flota en cuatro posibles clases

Hoy viernes, día 1 de marzo, el comité organizador de la Copa del Rey Mapfre ha publicado en la web oficial de la regata el anuncio de regata en donde recogen los principales cambios para la edición 2019.

El nuevo sistema de clasificación -que permitirá mantener una alta expectación hasta la disputa de la última prueba- y la nueva distribución de las clases ORC -la flota históricamente más numerosa- son algunas de las principales novedades que recoge desde hoy viernes el documento por el que se regirá la regata.

Nuevo sistema

Con el fin de aumentar la expectación de cara a las últimas pruebas de la regata, para la edición de 2019 la clasificación se dividirá en dos fases: una clasificatoria y otra final.

La fase de clasificación se disputará entre el lunes 29 de julio y el jueves 1 de agosto con la disputa en esos cuatro días de competición de un máximo de ocho pruebas.

En el momento en que en esta fase clasificatoria se hayan completado seis pruebas ocurrirán dos cosas. Por un lado, entra en juego el descarte del peor resultado. Por otro, se confirmará la disputa de la fase final el viernes día 2 y el sábado día 3, con tres pruebas más no descartables.

Sólo habrá fase final si en las cuatro primeras jornadas se completan un mínimo de seis pruebas, de lo contrario el sistema de clasificación continuará de forma convencional, navegando en serie única.

La puntuación de la fase de clasificación será como es habitual a la baja, en donde el primer clasificado de cada manga suma un punto, el segundo dos puntos, el tercero tres puntos y así sucesivamente.

La novedad radica en que la entrada en la fase final, a disputarse en tres pruebas no descartables, no será con el cómputo total de puntos acumulados en la fase de clasificación sino que el número de puntos con que cada barco comience la serie final será igual al puesto con el que entre en dicha fase, es decir, que el primer clasificado tendrá un punto, el segundo dos puntos, el tercero tres puntos, el cuarto cuatro puntos, etc. De esta forma se busca que la disputa final del podio se decida en los dos últimos días de regatas con una gran igualdad de los primeros clasificados.

Nueva distribución en ORC

Para ajustarse a los sistemas de distribución de flotas que se realiza en las citas continentales y en los campeonatos del mundo, la distribución de la flota ORC –que históricamente suele ser la más numerosa de la Copa del Rey Mapfre, superando los 60 inscritos– se hará bajo el sistema CDL que utiliza la World Sailing (Federación Internacional de Vela), y que dividirá a la flota hasta en cuatro posibles clases bajo criterio de eslora y de velocidad.

La 38 Copa del Rey Mapfre, cita organizada por el Real Club Náutico de Palma, se celebrará en aguas de la bahía de Palma entre el 27 de julio y el 3 de agosto.