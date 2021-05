Abierto de España «Noticia» sigue mandando en el Abierto de España de J70 Para el domingo tres nuevas mangas a partir de las 10.30. A las 16.00 en el Village Mar de Maeloc de Marina Coruña la ceremonia de entrega de premios

ABC_N La Coruña Actualizado: 15/05/2021 20:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticia con Jose María Torcida a la caña, con una tripulación del Marítimo de Santander compuesta por Luis Martin Cabiedes, Pablo Santurde, el lanzaroteño Rayco Tabares y el gijonés Francisco Palacio… continúa en el liderato del Maeloc Abierto de España de J70, que finaliza este domingo en aguas gallegas, organizado por Marina Coruña y el Real Club Náutico. La que será tercera y última jornada, comenzará a las 10.30 y tiene por delante una programación de tres mangas. Ya al filo de las cuatro de la tarde en el Village Mar de Maeloc, tendrá lugar la ceremonia de clausura y entrega de galardones, acto en el que solamente podrán estar los premiados… pues la situación sanitaria manda en estos momentos.

Vientos de 12 nudos de media del sudoeste en la bahía de La Coruña, en una jornada en la que el verdadero protagonista fue el Solventis-ESDLanzarote con un team en el que están el campeón mundial lanzaroteño Alfredo García, el coruñés Malalo Bermúdez de Castro como hombre fuerte del grupo y los coruñeses Alvarez y Jiménez. El J70 que compite por el Club Náutico Ría de Ares, lograba una serie el sábado de 1-2-4, que junto al 5-1 del viernes… pues el descalificado lo desechaba alcanzarse la sexta manga… con lo cual pasaba a sumar 13 puntos, cuatro más que el líder Noticia… por lo cual presentaba su candidatura a la victoria.

Muy entonada la tripulación viguesa del MarNatura, que tiene al componente del Equipo de España de la Young Americas Cup Luis Bugallo como caña… así como Enrique Freire, Gerardo Prego, Alvaro Basadre y Javier de la Gándara… hijo del legendario patrón oceánico galaico. Los del pelirrojo de oro, hacían dos terceros más un séptimo que desecha por el momento. Ello le vale al vigués para meterse en el podio en detrimento del patrón ourensano Luis Perez Canal que es cuarto a falta de tres mangas.

Tras el grupo de escapados, excelente la tripulación del Let it be que se anotaba su primera victoria parcial, en un J70 que cuenta con regatistas del Real Club Náutico de Denia (Valencia), del Club Náutico Mar Menor (Murcia) y del Club de Vela de Andratx (Baleares). Con este primero, amén de un quinto y un cuarto, Luis Calvo Boronat sube hasta la quinta plaza, que arrebata a uno de los grandes favoritos: el catalán Bodegas Can Marlés que patronea el navegante canario Jorge Martínez Doreste.

Más atrás Gonzalo Araujo se recupera del mazazo de la primera jornada, con unos buenos parciales y tiene opciones claras de meter a LaGuardia&Moreira de sexto, lucha en la que también están Pazo de Cea de Canido, Sogacsa de Vigo, Autolica-Tropicfeel de otro ilustre, como es Luis Martínez Doreste y el Revalence de los finlandeses de Henrik Thude.

Clasificación 1º NOTICIA, Pichu Torcida (RCM Santander) (3)-1-2-3-1-2= 9 puntos 2º SOLVENTIS, A.González-M.Bermúdez (RCN Arrecife-CN Ares) 5-(20)-1-1-2-4= 13 3º MARNATURA, Luis Bugallo (RCN Vigo) 2-3-4-(7)-3-3= 15 4º ABRIL VERDE, Luis Pérez Canal (RCN Vigo) 1-2-5-2-10-(11)= 20 5º LET IT BE, Juan Calvo Boronat (RCN Denia) 9-(10)-8-5-4-1= 27 6º BODEGA CAN MARLES, Jorge M.Doreste (CN Vilanova) 7-8-3-(9)-7-8= 33 7º LAGUARDIA&MOREIRA, Gonzalo Araujo (RCN Vigo) 10-(20)-6-4-8-7= 35 8º PAZO DE CEA, Ramón Ojea (CM Canido) 4-6-9-15-(18)-5 = 39 9º SOGACSA, Sancho Páramo (RCN Vigo) 11-4-7-11-(14)-9= 42 10º AUTOLICA-TROPICFEEL Luis M.Doreste (RCN Gran Canaria) (14)-7-14-6-11-6= 44 10º SAILCASCAIS, Vasco Serpa (CN Cascais) (12)-9-12-8-5= 34 11º REVALENCE, Henrik Thelen (Brändo Seglare Helsinki) 6-12-(20)-10-6-10= 44 12º SPRIRIT OF ALGINET, Gabriel Mariani (YCA Buenos Aires) 8-5-11-12-17-(20)= 53 14º ABRIL ROJO, Jorge Pérez Canal (RCN Vigo) 13-11-10-(14)-9-14-= 57 15º BOSCH, Miguel F.Vasco (CMPSF-YC Acapulco) 15-14-13-17-12-(20)= 71 16º MARCLAS 21, Willy Alonso (RCN Vigo-RCN La Coruña) (18)-16-17-13-16-12= 74 17º NAUTIA.NET, Pedro Mari (RCN Palma de Mallorca) (17)-15-15-16-13-15= 74 18º VALMY, Alberto Figueira (RCN Vigo-CN Combarro)16-13-16-(19)-15-16= 76 19º CORREA, Tomi Ardá-F.Edreira (CN Ría de Ares) (19)-17-18-18-19-13= 85