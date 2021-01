Winter Series J70 «Noticia» ganador del tercer acto de las Vigo Winter Series de J70 La próxima cita, con el cuarto acto, será en febrero… días 20 y 21

Terminaron en aguas gallegas las Winter J70 Series de la mano del Real Club Náutico de Vigo y de la Asociación de la Clase referente de monotipos a nivel internacional en lo que a alta competición se refiere… y lo hizo con sorpresa hasta escasos metros para concluir la que era la sexta manga. En esos momentos La Guardia&Moreira con Gonzalo Araújo al mando, era el virtual vencedor, pues aventajaba en un punto al santanderino y casi imbatible Noticia con el tándem Torcida-Tabares a los mandos… pero la competición aún cuando estaba ya en sus últimos suspiros… no había concluído… y como se dice en argot futbolístico Torcida le robaba la cartera a Araújo, al desplazarlo dos puestos y lograr con ello el oro: 10 puntos para el patrón del Real Club Marítimo de Santander y 11 para el del Real Club Náutico de Vigo.

Completaba el podio un excepcional Abril Verde con un Luis Pérez Canal que sigue cuajando un excelente comienzo de temporada, y que en esta ocasión contó con uno de los grandes tripulantes españoles, como es Víctor Mariño que pertenece a la velería Quantum, que compite con la legendaria velería North Sails por llevarse el gato agua.

El de Ourense, al igual que Pichu Torcida, lograba dos victorias parciales, de las seis que se celebraban… las restantes eran para Gonzalo Araújo y para Luis Bugallo, quien por cierto estuvo regular el sábado con su Marnatura 1 para acabar muy entonado el domingo.

Una vez más los jueces tenían que trabajar y mucho, pero el premio a su trabajo era completar el programa previsto: seis mangas, lo que fue muy meritorio; pues el viento que comenzó del nordeste generoso de 12 nudos… para acabar muy justito, con la mitad de esta velocidad.

A resaltar el nivel en el grueso del pelotón, con un Sogacsa que con Páramo a la caña era cuarto… y ojo solamente un punto por detrás de Bugallo, así como el Castrosúa que con Willy Alonso a la caña se metió en el séptimo puesto, justo entre los Bermúdez de Castro. Malalo con el canario Alfredo González en el Solventis era el 6º y su hermano, Chuny Bermúdez de Castro con Abril Rojo, era octavo.

Este J70 patroneado por Jorge Pérez Canal, contó también con Chapu Torné (uno de los históricos españoles de la clase láser), José Luis Colmenero, Gonzalo Martínez y Alberto García.

Completaron el top dos grandes patrones: en el 9º Laureano Wizner con Marnatura 2 y en el 10º Ramón Ojea con Pazo de Cea… no permitiendo al jovencísimo Alejandro Pérez Canal (tercer patrón ourensano) entrar en el top ten con su Bosch Service Solutions. El cuarto acto para los días 20 y 21 de febrero. En Vigo no fue noticia que ganara el Noticia, pero si lo fue… porque a punto estuvo de no serlo, pues La Guardia&Moreira se lo puso muy difícil.