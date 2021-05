«Noticia» se destaca en el Abierto de España de J70

Primera jornada en La Coruña del Abierto de España de J70, la clase de moda a nivel internacional… y mucha igualdad en la cabeza con tres barcos que partían de favoritos y que no han defraudado las expectativas: Noticia de José María Torcida del Real Club Marítimo de Santander, Abril Verde del ourensano Luis Pérez Canal y Marnatura con el vigués Luis Bugallo al mando, ambos del Real Club Náutico de Vigo.

Los tres con 6, 8 y 9 puntos respectivamente se han destacado del gran pelotón en el que figura el catalán Bodegas Can Marles con el canario Jorge Martínez Doreste a la caña que compite por el Club Nàutic de Vilanova y el Pazo de Cea del Club Marítimo de Canido con Ramón Ojea de patrón. Entre unos y otros una decena de puntos, una diferencia que ya es importante, tras haberse celebrado las tres primeras mangas.

Excelente ambiente en Marina Coruña a lo largo de toda la mañana del viernes por el comienzo del Abierto de España, y ya con Village Mar de Maeloc a punto de inagurarse, que por cierto estará abierto al público en general en estos tres días de competición.

Buen trabajo del Comité de Regatas que sacaba petróleo de las condiciones de viento (vientos de 5 a 10 nudos del sur-soroeste, que subieron en momentos hasta los 15)… pese a todo en la primera manga del día que comenzaba con retraso había dos llamadas generales, en la segunda con bandera negra arriba eran descalificados dos de los barcos más fuertes: Solventis y LaGuardia&Moreira… y la tercera le tocaba la sanción al finlandés Revalence.

Estos 20 puntos per cápita le han caído como un mazazo al coruñes Malalo Bermúdez de Castro, a Gonzalo Araújo y al finés Henry Thelen, que ya tienen fijada en la séptima prueba una nueva clasificación, pues podrá desechar la peor, que serán esta veintena de puntos ganados en la jornada de apertura.

Las victorias parciales muy repartidas: comenzó ganando Abril Verde, por lo que Luis Pérez Canal se convertía en el primer líder de este Maeloc Abierto de España, se imponía en la segunda quizás el mejor J70 español… que no es otro que el Noticia del Marítimo de Santander y la tercera era para uno de la casa, para Malalo que comparte responsabilidad en el Solventis con el lanzaroteño campeón del mundo Alfredo González que es del Real Club Nautico de Arrecife.

En resumen primeros compases de este Nacional de J70, que deja varios puntos muy claros: que Noticia parece que nuevamente es el más fuerte… que muy cerca de él en potencial están Abril Verde y Noticia… que Jorge Martínez Doreste ha comenzado fortísimo… que Ramón Ojea ha venido a por todas a La Coruña y lo ha hecho de cine en la jornada inaugural y que Sancho Páramo con Sogacsa, como siempre está ahí… y ojo a Malalo Bermúdez de Castro y Alfredo González que están en un engañoso octavo lugar: su 5º de inicio y su 1º de despedida el sábado… pueden meterlo en la lucha por el título, si logran borrar esa fea puntuación de 20 puntos producto de una descalificación… que será posible a partir de la séptima manga, pero ojo no podrán pinchar otra vez… las vidas de reserva a Malalo se le han terminado… el sábado a partir de las 11.30 más.

Clasificación

1º NOTICIA, Pichu Torcida (RCM Santander) 3-1-2= 6 puntos

2º ABRIL VERDE, Luis Pérez Canal (RCN Vigo) 1-2-5= 8

3º MARNATURA, Luis Bugallo (RCN Vigo) 2-3-4= 9

4º BODEGA CAN MARLES, Jorge Martínez Doreste (CN Vilanova) 7-8-3= 18

5º PAZO DE CEA, Ramón Ojea (CM Canido) 4-6-9 = 19

6º SOGACSA, Sancho Páramo (RCN Vigo) 11-4-7= 22

7º SPRIRIT OF ALGINET, Gabriel Mariani (YCA Buenos Aires) 8-5-11= 24

8º SOLVENTIS, A.González-M.Bermúdez de Castro (RCN Arrecife-CN Ares) 5-20-1= 26

9º LET IT BE, Juan Calvo Boronat (RCN Denia) 9-10-8= 27

10º SAILCASCAIS, Vasco Serpa (CN Cascais) 12-9-12= 33

11º ABRIL ROJO, Jorge Pérez Canal (RCN Vigo) 13-11-10= 34

12º AUTOLICA-TROPICFEEL Luis Martínez Doreste (RCN Gran Canaria) 14-7-14= 35

13º LAGUARDIA&MOREIRA, Gonzalo Araujo (RCN Vigo) 10-20-6= 36

14º REVALENCE, Henrik Thelen (Brändo Seglare Helsinki) 6-12-20= 38

15º BOSCH, Miguel Fernández Vasco (CMPSF-YC Acapulc00o) 15-14-13= 42