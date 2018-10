Semana Abanca «Mirfak» se impuso en el primer acto de la Regata Terras Gauda El Farr 40 de Diego López cumplió su condición de favorito dejando la segunda plaza al “Solventis” y la tercera al “Mambo”

Zulema Prado

El Farr 40 de la Comisión Naval de Regatas de Ferrol patroneado por Diego López, es el líder provisional de la Regata Terras Gaudas de Cruceros ORC, que organizada por el Club Náutico de Sada, forma parte de la Semana Abanca. El barco departamental sorprendió por su velocidad y por la ventaja sustancial que obtenía sobre sus mayores rivales: el “Solventis” del Monte Real Club de Yates de Baiona, el “Mambo” del coruñés Club Marítimo La Penela y el lucense “Clínicas Gaias”, del espectacular U47 del Club Náutico Xacobeo de Portomarín. Para el domingo segunda jornada a partir de las doce de la mañana, estando fijada la ceremonia de clausura para las seis de la tarde, en el Club Náutico de Sada.

La jornada de apertura se presentaba especialmente dura con vientos de algo más de 20 nudos de componente norte, que acompañados por una tarde soleada bajarían hasta los 15 por momentos, provocando una regata espectacular de unas 12 millas entre Sada y Ares (dos veces), que se comenzaba con puntualidad británica. La lucha desde los primeros momentos cristalizó entre el “Solventis” de Baiona y el “Mirfak” de Ferrol, con ventaja clara para los de Diego López que lograban un crono compensado de 02-06-16… los del Monte Real eran los primeros en cruzar la línea de llegada, pero su tiempo solamente el valía para lograr la plata provisional, relegando al bronce al “Mambo” con el vigues Carlos Sampedro a la caña, y a los de José María Peinado con “Gaias” para el cuarto lugar.

En la clase de menor eslora de los cruceros, primera plaza para el “Alma do Mar” de Nito Enriquez del Náutico de Sada, siendo las cuatro siguientes plazas para barcos del Real Club Náutico de La Coruña: “Zospiro”, “Mascato”, “Carpancho V” y “Villano”… mientras que en la categoría de dos tripulantes se ha colocado de líder tras la primera jornada el “O Riás” de Ramón Carnota del Náutico de La Coruña, seguido de barcos de Sada y Ares, caso de los “Delfyna”, “No Problem”, “Lil Aple” y “Ardeal”. Para el domingo preocupación ante las noticias de que habrá vientos muy fuertes, con la amenaza que las autoridades paralicen la actividad deportiva… no obstante y pese a ello, los regatistas esperan y desean que no se concrete esta amenaza meteorológica y se pueda celebrar la segunda jornada de esta Regata Terras Gauda, que poco a poco se está convirtiendo en una de las clásicas de la vela pesada del norte de Galicia, de la mano de la Semana Abanca