Copa América María Torrijo: «Los regatistas me decían: para ser mujer no lo haces mal» Será la PRO de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio y de la Copa América

La alicantina María Torrijo, la primera, y aun hoy la única mujer del mundo en conseguir las titulaciones de Juez Internacional, Árbitro Internacional y Oficial de Regatas Internacional ha explicado que, los equipos de regatas y los regatistas se acercaban al barco del Comité y le decían: 'Oye, por ser mujer no lo haces mal".

"Y siempre tenían esa sorpresa cuando me veían dirigiendo las regatas. Alguien mítico como el neozelandés Grant Dalton, un ídolo para mí, también me decía esto al principio y aún se me pone la piel de gallina al recordarlo", ha añadido.

Este año 2020 y el principio de 2021 iban a ser dos fechas realmente importantes para su carrera. Iba a ser Primer Oficial de Regatas en el Circuito mundial 52 Super Series, ahora aplazado, en los Juegos Olímpicos de Tokio y en la Copa América que se disputará en Auckland (Nueva Zelanda) de diciembre de 2020 a marzo de 2021.

"La verdad es que este año estaba muy preocupada porque pensaba que no podría estar mucho tiempo con mi hija Iris, que tiene cinco años, por estos compromisos y ahora estoy veinticuatro horas al día con ella por el confinamiento", revela.

En principio, después de haber sido oficial principal en Juegos Olímpicos y Circuitos de alto nivel, a final de este año espera pode tener la posibilidad de cumplir su gran sueño: estar en la Copa América, donde sería la primera oficial de regatas femenino en 170 años de historia de la prueba más importante de la vela mundial.

Ha sido primer oficial de regatas en los JJ.OO. de Pekín 2008, Londres 2012 e iba a serlo en Río 2016, pero el fallecimiento de su esposo Pablo Arandia, regatista de alto nivel, el 21 de julio de 2016, le obligó a renunciar. Ahora estará en Tokio en 2021.

"Todos los oficiales ya estábamos nombrados para este año y seremos los mismos en 2021. Para nosotros no cambia casi nada, pero para los deportistas puede ser beneficioso para unos y perjudicial para otros. Algunos estaban ahora en el mejor momento y espero que estén aún mejor el año próximo; otro lado no había otra opción que el aplazamiento", reconoce.

Nacida en Alicante, navegó desde los ocho años, se licenció en Ciencias Químicas, pero su pasión era la vela y en 2007, con 31 años, fue la primera mujer y la más joven del mundo en poder ejercer las tres funciones: Juez, Árbitro y Oficial de Regatas Internacional

"Más que por ser la primera mujer, ya que nunca he recibido un trato distinto por ello, lo que más me ilusionaba es el hecho de que era la quinta persona del mundo en lograrlo. Fue mayor satisfacción como persona que por ser mujer", ha asegurado.

Con tanto en juego como había en las grandes regatas, desde algún barco se escapaba algún que otro insulto cuando se le señalaba alguna infracción. "Eso pasaba alguna vez. Al principio sufría más, ahora ya me he soltado y ya se decirles todo lo que pienso en varios idiomas", bromea.

Uno de sus grandes recuerdos fue la Copa América de 2007 en Valencia donde fue árbitro del equipo 'Desafío Español' porque, "allí fue donde decidí dejarlo todo y dedicarme exclusivamente a esto. Salir todos los días al mar con el juez internacional Jordi Lamarca y fue muy divertido, pero también eso me hizo más fuerte".

"Eran barcos enormes (de 26 metros de eslora)" -explica- "y las neumáticas que llevábamos para arbitrar eran gigantes, con motores de 400 caballos. En los entrenamientos con los dos barcos españoles frente a frente a veces penalizábamos mal expresamente para que aprendieran a reaccionar ante las penalizaciones y nos montaban 'pollos' enormes. Cuando volvíamos a tierra unos no nos hablaban, otros se quejaban y tú no tenías escapatoria porque estabas trabajando en la base del equipo".

Esa experiencia le abrió la puerta al que entonces fue uno de los mejores circuitos de monocascos del mundo: la Audi MedCup. "Tuve suerte también porque en su inicio coincidió con las finales de la Copa América de Valencia. Habían pensado en Peter Reggio como oficial de regatas, pero como él estaba en la Copa, Nacho Postigo me lo propuso a mí".

"La verdad es que eso fue un gran espaldarazo y fui afortunada porque si hubiese empezado Reggio nadie hubiese pensado en mí. A veces pienso que como puede ser que esté mandando a la elite mundial de los regatistas, como Terry Hutchinson, Ed Baird o Vasco Vascotto y a la única que me monta ¡pollos' y que no puedo controlar, que es mi hija Iris", apunta.

Dar las salidas de las regatas, sobre una línea imaginaria que se traza entre dos boyas, es una de las grandes complicaciones para el oficial de regatas. "Últimamente estamos intentando tener más precisión en esas cosas porque los equipos llevan 'drones', tienen más información y yo solo tengo mi ojo, que no es poco. Yo no digo que no sea precisa, pero ellos cada día más".

Ha tenido unas emotivas palabras en memoria de su esposo, fallecido a los 41 años. "Él era regatista de alto nivel y me enseñó mucho desde el otro lado y era mi mejor critico. Eso me ayudo a evolucionar como comité de regatas. Va a hacer cuatro años de su fallecimiento y para mí es como el primer día", concluye emocionada.