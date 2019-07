Europeo J70 «G75», de Gustavo Martínez Doreste, cuarto, mejor español en el Europeo de J70 «Abril Verde», octavo en la general final, gana en categoría Corinthian

Gustavo Martínez Doreste, del Real Club Náutico de Gran Canaria ha terminado en 4ª posición, empatado a puntos con el 3º, en el Campeonato de Europa de J70, siendo así el mejor barco clasificado de los españoles que se desplazaron hasta Malcesine, en el Lago di Garda (Italia).

Ha terminado el Campeonato de Europa de la clase internacional J70, organizado por el club Fraglia Vela Malcesine., con una gran actuación de los rematistas españoles. Con un total de más de 130 equipos inscritos que provenían además de los principales países europeos, de lugares tan remotos como Estados Unidos, Argentina, México, Brasil, Chile, Turquía, Rusia, etc navegando un total de 21 nacionalidades diferentes. Ha sido una semana de regatas, con un total de 14 mangas disputadas, de las que las seis primeras fueron eliminatorias para separar la numerosa flota en dos grupos (oro y plata) y las ocho restantes fueron las definitivas para crear la clasificación final de este competidísimo campeonato.

Los cinco equipos españoles que pasaban esta primera criba y que pasaban al grupo oro eran los canarios del “Lumar Canarias” con Luis Martínez Doreste, el “G75” de su hermano Gustavo Martínez Doreste, el “Noticia” del santanderino Pichu Torcida y los gallegos del “Abril Verde” de Luís Pérez Canal y el “Mar Natura” de Luis Bugallo. En el grupo plata quedaba el resto de la armada española que eran “Patakin”, “Tenaz”, “Let it be”, “Abril Rojo”, “Spirit of Alginet” y “Mar Natura 2”. Un total de 11 equipos que suponen una buena representación de nuestro país en un campeonato internacional como este de la clase J70 que está empezando en España y cuenta con 3 años de vida en Vigo y uno en Barcelona. Seguro que a partir de aquí la clase irá aumentando a nivel internacional y esperemos que sean más clubes los que se animen a formar flotas de esta divertida y competido clase.

Tres equipos españoles en el “top-ten” de Europa

El mejor de los quipos españoles ha sido el “G75” de Gustavo Martínez Doreste y Germán Panei, que estuvo a punto de ganar el campeonato hasta el último día, pero la diosa fortuna no quiso que así fuera y el campeonato se le escapó al canario, que terminaba en cuarta posición empatado a puntos con el tercer clasificado. Ya es el tercer campeonato internacional de J70 que Martínez Doreste queda en la misma posición. El siguiente español en la tabla ha sido el gallego “Mar Natura” de Luis Bugallo que empezaba el campeonato de manera ejemplar ganando 2 de las regatas clasificatorias y que gracias a su regularidad conseguía terminar en la séptima plaza. Le seguía en la clasificación el “Abril Verde” de Pérez Canal que firmaba un campeonato ejemplar con muy buenos resultados parciales (1 y 2). La mala suerte se encargaba de tocar en esta ocasi& oacute;n los del “Noticia” que con un descalificado y un mal resultado se colocaba en el puesto 22º de la general. Y tampoco estuvieron afortunados en este campeonato los del “Lumar Canarias”, con Luis Martínez Doreste a la caña, que se vieron obligados a retirarse en la última prueba por culpa de una colisión con un finlandés y sos malos resultados que incrementaron su puntuación final y llevándolos hasta el 35º puesto, siendo esta su primera temporada en la clase J70.

“Abril Verde”: Campeones de Europa de la categoría Corinthian

Luis Pérez Canal y su equipo del “Abril Verde” dieron una auténtica lección de buen navegar y saber estar. Navegando siempre con una excelente velocidad, acertadas decisiones tácticas y una estreñía genial que les sirvió para estar siempre en puestos de cabeza. Y cuando no lo estaban, tenían capacidad suficiente para remontar y arañar algunos puntos a sus rivales. Su regularidad les permitió no sólo terminar en 8 posición, sino que se alzaron con el título de Campeones de Europa de J70 categoría Corinthian, es decir, equipos no profesionales. Superando a muchos profesionales y con 120 puntos de ventaja sobre el segundo Corinthian que fue el “Calypso” de Malta.

El talento femenino se impuso

El año pasado era italiano Alberto Rossi el que ganaba el Europeo de J70 en aguas de Vigo, y este año, en el Lago de Garda ha sido su hija Claudia Rossi a los mandos del “Petite Terrible” quien se proclamaba Campeona absoluta de Europa de J70. Hay que destacar que es de las pocas patronas que competían en esta cita internacional y que realizo un gran campeonato en el que fue de menos a más terminando con un total de 44 puntos con 15 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado que era el alemán Markus Wieser, que contaba en su tripulación con Víctor Mariño.