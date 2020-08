Copa América El gobierno de Nueva Zelanda exonera al Team New Zealand de malversación

El Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo (MBIE) y el Consejo Municipal de Auckland han emitido este miércoles una declaración conjunta en la que se exonera al Emirates Team New Zealand (ETZN), defensor del título en la 36ª Copa del América y a su brazo administrativo America's Cup Event Limited (ACE) de las denuncias realizadas contra ellos por irregularidades financieras o malversación de fondos.

Las denuncias fueron realizadas de manera anónima en marzo pasado con afirmaciones de que los gastos personales y salarios de los miembros del equipo de ETNZ habían sido cargados de los fondos de los 20 millones de euros pagados por el gobierno de Nueva Zelanda para cubrir parte del costo de la preparación y montaje del evento en Auckland.

El gobierno de Nueva Zelanda actuó de forma inmediata paralizando los fondos públicos al ETZN y ordenando una auditoría independiente a la empresa Beattie Varley.

El informe final presentado al gobierno se resume en tres puntos: no hubo traspasos de fondos de ACE al ETNZ y por tanto, tampoco fraude económico. En cuanto a presuntos gastos personales pagados a Grant Dalton, director general del Emirates Team New Zealand, no hubo pago de ningún tipo con fondos del equipo o fondos público y tampoco han existido irregularidades financieras de ningún tipo.

La directora ejecutiva del Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo, Carolyn Tremain, aseguró que "si bien es excelente confirmar que no ha habido irregularidades financieras ni malversación de fondos y que el proceso de investigación ha concluido, pero estábamos obligados a realizar la auditoría".

El informe de Beattie Varley ha señalado también que hay un desacuerdo contractual pendiente, con respecto a si los costos de diseño del evento y de la clase AC36 son costes que debería ser asumido por el evento y, por lo tanto, en última instancia, por la inversión del gobierno. Las partes han acordado acudir a una mediación sobre este tema.

Tremain ha explicado que "no hay irregularidades en este sentido y los procesos para resolver los desacuerdos contractuales están bien determinados. Esperamos continuar trabajando juntos de manera constructiva en este asunto. ETNZ y ACE tienen una opinión diferente a la de MBIE sobre si estos costes deben ser asumidos por el evento".

"El gobierno está satisfecho de restablecer la inversión y, una vez que se hayan cumplido las entregas contractuales adecuadas, se podrá realizar el próximo pago".

Carolyn Tremain concluyó su declaración reconociendo que, "La Copa América es un evento importante para Auckland y Nueva Zelanda, y más aún mientras nos estamos recuperamos de los impactos del COVID-19". "Espero trabajar en estrecha colaboración con ACE para ofrecer un evento de nivel mundial del que todos podamos estar orgullosos", añadió.