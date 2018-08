Copa del Rey Mapfre El «Estrella Damm» remata la faena en la regata larga Hoy se juega el trofeo absoluto en tiempo compensado con el «L'Immens»

Espectacular regata costera la realizada ayer por los Swan y la clase ORC1 (BMW) de 23 millas en un recorrido entre boyas por la bahía de Palma pasando por Illetas y la isleta del Toro. El viento subió, no mucho, pero un poco más que en jornadas anteriores.

El Estrella Damm ha rematado la faena en esta regata. Ganó en tiempo real y, también, en tiempo compensado sacándole al Rats on Fire, que quedó tercero, 3:51, por lo que tendría que pasar una hecatombe para que el barco andaluz no ganara la Copa del Rey Mapfre en su clase. Les echó una buena mano el inglés Bewild, un Swan 42 que está medido con la fórmula ORC1, que fue segundo en esta regata larga dándole así un punto más de ventaja al Estrella Damm.

Se jugaban mucho ambos barcos en el día de hoy. Estrella Damm arriesgó mucho en la salida metiéndose entre la flota buscando el favorecido barco del Comité de Regatas, sin embargo, el Rats on Fire no quiso problemas y desde el primer momento buscó la salida libre por el visor. Poco viento en la salida que fue aumentando conforme la regata se estiraba. El Rats on Fire marcaba muy de cerca al Estrella Damm, todo lo que podía, porque los de Luis Martínez Doreste no querían sorpresas y apretaban el acelerador. junto a ellos el BMW Sailing Academy.

En la primera baliza de barlovento los andaluces no sacaban el tiempo necesario para ganar al rating de los catalanes. Genial popa del Estrella Damm. Muy larga y muy trabajada por los trimmers de spi del barco, que le posibilitó más de minuto y medio de ventaja. El inglés Bewild adelantó en tiempo real al Rats on Fire y ahí estuvo la clave de la victoria del Estrella Damm, que se escapaba sin la presión de Rayco Tabares y sus chicos.

El Estrella Damm logró ganar en tiempo real, cosas más o menos normal, y también en compensado, algo más difícil por el viento que hubo durante la gran parte de la regata. Y hoy, al menos una manga más, en la que el Estrella Damm se jugará el trofeo de ganador absoluto en tiempo compensado con el Team Beau Geste de la clase IRC 1 (Sotheby’s) y con el L’Immens, de la clase ORC 3 (BMW). Ya veremos lo que nos depara esta fórmula secreta y polémica de clasificación.

La regata larga de los Swan 50 fue ganada por los alemanes del Onegroup consiguiendo el Earlybirld la segunda posición para pasar a liderar la clase con un punto de ventaja sobre el Niramo. El Aifos 500 fue séptimo en la manga y sigue ocupando la sexta plaza de la clasificación.

Ya hay dos ganadores seguros de esta Copa del Rey Mapfre. Hagan lo que hagan hoy en el campo de regatas el Bribón de la clase 6m, en el que estaba previsto que regateara el Rey Emérito, y que ha ganado todas las mangas disputadas y el Maxi Momo, que con siete puntos de ventaja sobre el segundo han asegurado sus Copa del Rey Mapfre.

Interesante se plantea el día de hoy, en el que hay varias clases muy ajustadas y, sobre todo con la incertidumbre que hay creada sobre quien será el ganador absoluto de la Copa del Rey Mapfre en tiempo real.

Todo apunta a que la conquistará el J 80 Bribón, de Marc de Antonio. Si es así, la Copa del Rey Mapfre continuará su declive porque se demostrará que para ser ganador absoluto de la regata no hace falta ni tener un buen barco ni fichar un gran táctico y un gran caña. Con gastarse unos euros en el alquiler de un barco J 80 y tener una de las tripulaciones un poco punteras de la clase es bastante para alcanzar la gloria. ¿Se mosquearán los Swan, que se gastan un par de millones en mantener un equipo con garantías? En fin, doctores tiene la iglesia y quizás alguna vez alguien nos desvele cuáles son las reglas del juego antes de comenzar la regata.