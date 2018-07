Copa del Rey Mapfre «Estrella Damm» marca la diferencia en tiempo real y compensado El «Aifos 500», que patronea el Rey se fajó con los "gallos" de su clase y se sitúa tercero

Pedro Sardina

Día atípico de regatas en la bahía de Palma en el comienzo de la 37 Copa del Rey Mapfre, en la que debutaron nueve de las doce clases que participan este año. En total, 127 barcos en el agua y tres campos de regatas operativos. Viento del suroeste de 6 nudos de intensidad y dos recorridos barlovento-sotavento de 7 millas para comenzar la fiesta palmesana.

La clase estrella, ORC 1 (BMW) cumplió con las expectativas y resultó una «guerra» sin cuartel entre el «Estrella Damm», de Luis Martínez Doreste, con dos primeros puestos y el «Rats on Fire», de Rayco Tabares, con dos segundos. Ambos barcos están muy por delante de los demás, tanto en las salidas como en los distintos rumbos. No se dieron ninguna clase de cuartelillo y siempre mandaron los andaluces sobre los catalanes. En esta primera jornada se ha demostrado, que mucho tienen que cambiar las cosas para que alguno de estos dos barcos no se lleve la Copa del Rey Mapfre a sus vitrinas. Vamos a vivir muy buenas mangas si el tercero en discordia, el «Phonemovil», de José Ignacio Vicent (ayer 5 y 10), despierta y comienza a darse cuenta de que ya está a 12 puntos del líder. Mucho tendrá que espabilar el equipo valenciano.

El «Estrella Damm» cuenta con un equipazo con Nacho Montes, Óscar Chaves, «Pichu» Torcida, Luis Martínez Doreste, Ricardo Terrades, Roberto Molina, Paco Montes, Álvaro Fernández Candao, Nacho Murube, Adolfo López, Aleix Gelabert, Santi Monjo y Gonzalo Infante, todos unas «viejas glorias» con mucha vela en las alforjas. Claro, que el «Rats on Fire» no se queda atrás con Rafael Carbonell, Noluco Doreste, Rayco Tabares, Josep Presta, Francisco Sánchez Gil, Cristobal de la Fuente, Emilio Costabella, Óscar Brachero, Meritxel Roig, Pablo Calbeto, Sergi Cañellas, Daniel Revilla y Manel López, un equipazo que ya tiene en sus vitrinas cinco Copas del Rey Mapfre.

Ambos equipos navegan como los ángeles, apurando los bordos y clavando las maniobras y en tiempo real son casi imbatibles. Tácticamente denotan una conjunción inigualable, aunque el equipo de Punta Umbría lleve unos años desaparecido como tal.

Destacar también las dos regatas que realizó ayer el «BMW Sail Racing», de Andrea Pietrolucci (3 y 4), que está colocado tercero, a cinco puntos del líder.

Gran debut del Rey

Por otra parte, gran debut del Rey a la caña del barco de la Armada Española, el «Aifos 500», que con un segundo y un cuarto puestos, se coloca tercero a cuatro puntos del líder de la clase Swan 50, que lidera el alemán «Niramo». Esta clase la forman diez unidades que compiten a tiempo real y en la que hay tripulaciones de muy alto nivel, que navegan en el circuito The Nations Trophy Swan One Desing.

El barco con bandera española peleó milla tras milla después de hacer una buena salida en la primera manga y otra discreta en la segunda. Se nota que los hombres y mujeres de Jaime Rodríguez Toubes ya le van cogiendo el «tranquillo» al diseño del astillero finlandés y tan solo les queda mantener la cabeza fría y regatear manga a manga sin mirar la clasificación general para no tener la presión que el año pasado les desbancó del liderato de la Copa del Rey Mapfre durante la última jornada. de todas las maneras van a tener que «sudar sangre» para mantenerse entre los tres primeros clasificados, que sería un gran puesto si se hiciese realidad al final de esta edición de la Copa del Rey Mapfre.

Dos mangas también disputaron los J 80 (Herbalife), que hubieran podido ser tres si el Comité hubiera querido. Encabeza la clasificación general el «Bribón» (1/3), de Marc de Antonio seguido de «Les Roches» (3/2), de Pepequin Urbaneja y el «Grupo Garatu» (5/1), de Juan Vázquez. Año tras año la flota de J80 se va animando a regatear en la Copa del Rey Mapfre, que ya cuenta con 18 unidades en su campo de regatas.

Hoy se incorporan a la regata el resto de clases (6m y Melgues 40), quedando por debutar los catamaranes levitadores GC32. Se disputarán dos mangas barlovento-sotavento y se espera que el tiempo sea similar al de ayer.