Copa del Rey Mapfre El «Estrella Damm» gana en Palma y revive su victoria de 1998 El equipo andaluz ganó su clase y la absoluta de tiempo compensado

Pedro Sardina

Ignacio Montes de León, armador de aquel 40.7 Estrella Damm que ganó la Copa del Rey hace justo 20 años no cabía en sí de satisfacción. Recoge el justo premio que le otorga la vida, una vez retirado de los campos de regatas y dando paso a sus hijos, Nacho, ahora armador de este BK46 Estrella Damm, a Arturo, brillante regatista paralímpico y Paco, tripulante del barco en esta 37 Copa del Rey Mapfre. Una familia de regatistas de Sevilla, que navegan desde hace muchos años en el Real Club de Regatas y Tenis de Punta Umbría.

El Estrella Damm ha conseguido hacerse con la Copa del Rey Mapfre en su clase ORC 1 (BMW) y, también, se ha hecho con la victoria absoluta de la clasificación del tiempo compensado. Un gran triunfo esculpido regata a regata en dura pugna con un gran rival, el Rats on Fire, que nunca ha bajado la guardia a pesar de que la meteorología no le fue favorable.

Un rival de categoría

Si hace 20 años su principal rival fue el italiano Breeze, en 2018 ha sido el Rats on Fire, otro duro rival y que llegaba a la 37 edición como vigente campeón y con cinco títulos de la Copa del Rey Mapfre en sus vitrinas. El Estrella Damm partió con cuatro puntos de ventaja en la última jornada sobre el Rats on Fire, pero no valía confiarse, es por ello que la tripulación que lidera el canario Luis Martínez Doreste salió al campo de regatas concienciado que una victoria en la décima prueba del global le garantizaba el título, y así fue.

Por su parte, el canario Rayco Tabares, patrón del Rats on Fire no tiró la toalla a pesar de que lo tenía harto complicado y se despidió de esta Copa del Rey Mapfre volviendo a dar un auténtico recital de como se tiene que afrontar una salida multitudinaria por el lado del Comité de Regatas. Impresionante el canario, que con mucha cabeza y sangre fría salió el primero rodeado de mucha y peligrosa flota, viró enseguida y puso el barco a navegar por la derecha de la bahía consiguiendo unos metros de ventaja muy importantes. Sin embargo, Luis Martínez Doreste, patrón del Estrella Damm, con muy buen criterio, decidió quitarse del medio y no entrar en absurdas «guerras». Poco a poco se fue haciendo con el campo de regatas y, luchando contra el cronómetro, baliza a baliza le iba sacando el tiempo al Rats on Fire hasta que logró adelantarle también en la compensación de tiempos y ganar la manga.

Ya estaba conseguido el objetivo, ganar la Copa del Rey Mapfre en la clase ORC 1 (BMW), pero el equipo de Nacho Montes quería más, ganar la clasificación absoluta del tiempo compensado, que es la estrella de esta regata. Para ello había que volver a regatear en una manga más. El Comité de Regatas, dentro del tiempo legal, dio otra salida. Con tranquilidad navegaron en busca de una de las dos primeras plazas y consiguieron la segunda, por detrás del Rats on Fire, que con profesionalidad admitió la derrota. Dos grandes equipos, dos grandes patrones y dos grandes armadores.

La tripulación del DK46, Estrella Damm Sailing Team 2018, en la 37 Copa del Rey Mapfre, ha estado formada por Nacho, Arturo y Paco Montes, Luis Martínez Doreste, Óscar Chaves, José María «Pichu» Torcida, Gonzalo Infante, Ricardo Terrades, Roberto Molina, Santi Monjo, Aleix Gelabert, Nacho Murube, Adolfo López, Álvaro García Candau y Natàlia Via-Dufresne.

«Bribón» ganó el tiempo real

El J80 Bribón, de Marc de Antonio consiguió el trofeo absoluto de la Copa del Rey Mapfre en tiempo compensado, por lo que se convierte en el primer barco de ocho metros que gana en Palma el trofeo absoluto.

Clasificaciones Swan 50 1.-Earlybrird, 26. 2.-Niramo, 31. 3.-Onegroup, 39 Swan 45 (MRW) 1.-K-Force, 22. 2.-Porrón IX, 24. 3.-Elena Nova, 24. Swan 42 1.-Pez de Abril, 26. 2.-Selene, 27. 3.-Natalia, 28 ORC 1 (BMW) 1.-Estrella Damm, 13. 1.-Rats on Fire, 18. 1.-Bewild, 48. ORC 2 (BMW) 1.-A. Banderas, 17. 2.-Red Eléctrica, 21. 3.-El Carmen, 28. ORC 3 (BMW) 1.-L’Immens, 22. 2.-Tanit, 24. 3.-Brujo, 29. IRC 0 (Sotheby’s) 1.-Momo, 13. 2.-Canonball, 19. 3.-Proteus, 25. IRC 1 (Sotheby’s) 1.-Beau Geste, 16. 2.-The Phoenix, 29. 3.-Freccia Rossa, 37. GC 32 1.-Ineos, 46. 2.-Norauto, 55. 3.-Argo, 72. Melgues 40 1.-Stio, 20. 2.-Sikon, 26. 3.-Vitamina, 29. J 80 (Herbalife) 1.-Bribón, 26. 2.-N. Territories, 34 3.-Garatu, 35 6 m (Modernos) 1.-Sophie, 11. 2.-Saryba, 18. 3.-Nivola, 18. 6 m (Clásicos) 1.-Bribón, 7. 2.-Titia, 14. 3.-Aida, 20.