The Nations Trophy España defiende título en Palma Swan vuelve a confiar en el Real Club Náutico de Palma para acoger The Nations Trophy

The Nations Trophy 2019 supone la culminación de la temporada del Mediterráneo para monotipos Nautor’s Swan. En su segunda edición desde su estreno de 2017 en esta misma sede, el evento convoca a los mejores equipos del mundo de clases ClubSwan 50, Swan 45, ClubSwan 42 y la nueva ClubSwan 36, que llega a Palma para realizar su esperado estreno en competición. Además del título absoluto, The Nations Trophy puntúa como campeonato del mundo de ClubSwan 50 y Swan 45, y como campeonato de Europa de ClubSwan 42.

“Estamos muy emocionados con esta segunda edición de The Nations Trophy, un evento que está colaborando a la renovación del concepto de competición entre naciones”, explica Giovanni Pomati, director general de Nautor’s Swan Group. “Este año, nada menos que 41 unidades Swan representarán a 14 países. Una impresionante final para el Mediterranean Swan One Design Circuit 2019, especialmente por el debut de nuestro nuevo ClubSwan 36. Estamos deseando ver las primeras cuatro unidades de esta espectacular nueva clase, que representarán a Italia, Croacia y Noruega”.

El circuito The Nations Trophy Mediterranean League 2019 se disputó en cuatro regatas de Mónaco, Saint-Tropez, Scarlino y Palma, donde la flota de monotipos Nautor’s Swan formó parte de la 38 Copa del Rey el pasado agosto.

La fiesta de fin de curso 2019 de Nautor’s Swan reunirá a experimentadas escuadras lideradas por el binomio formado por sus armadores y tácticos de renombre mundial. No faltarán leyendas de la navegación oceánica como el coruñés Roberto ‘Chuny’ Bermúdez en Natalia (ROU), el holandés Bouwe Bekking en Niramo (GER), el estadounidense Ken Read en Cuordileone (ITA) y el italiano Alberto Bolzan en el ClubSwan 36 Facing Future (ITA); o campeones olímpicos como el alemán Jochen Schümann en OneGroup, el cántabro Fernando Echavarri en Skorpios (RUS) y el vasco Iker Martínez en Mathilde (SUI).

España defiende título en casa

España ganó la primera edición de The Nations Trophy en 2017. Este año defiende título con una escuadra formada por seis equipos, incluyendo a dos que contribuyeron al éxito de la edición inaugural con sus respectivas victorias de clase: el Nadir de Pedro Vaquer, que consiguió en Palma el título de campeón de Europa 2017 de la clase ClubSwan 42; y el Porrón IX de Luís Senís, que tras proclamarse entonces campeón del mundo 2017 de Swan 45, acumula un impresionante palmarés que incluye el mundial 2018, y las victorias en The Nations Trophy Med League 2018 y 2019. En representación de España correrán también los ClubSwan 50 Tenaz, de Pablo Garriga, y Aifos 500 de la Armada Española, el barco patroneado habitualmente por S.M. el Rey Felipe VI; el ClubSwan 42 Pez de Abril, de José María Meseguer (campeón de The Nations Trophy Med League 2018); y el Swan 45 Michelle de Javier Padrón.

El ganador de The Nations Trophy será determinado por la combinación de los dos mejores resultados de cada país, y recibirá un espectacular trofeo diseñado por el joyero italiano Buccellati.

El programa de competición de The Nations Trophy 2019 comienza el martes, 8 de octubre, con una regata de entrenamiento no puntuable. El miércoles, día 9, se disputarán los primeros puntos en las cuatro categorías, con un máximo de nueve mangas en tres días, sin descartes. La entrega de premios final se realizará en el RCNP el sábado, 12 de octubre.