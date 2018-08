52 Super Serries Como decía Sir Peter Blake, «No wind, no race» La falta de viento provoca la cancelación de la primera jornada de regatas en la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week

La ausencia de viento provocó la cancelación de la primera jornada de regatas en la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week. Las dos mangas previstas para el estreno de la competición en aguas de la Bahía de Palma fueron canceladas a las tres de la tarde ya que el poco viento existente no ofrecía garantías de poder hacer una regata justa.

María Torrijo, responsable del Comité de Regatas de la competición, no tuvo más remedio que suspender la actividad deportiva. Ella fue la única que salió al mar hoy ya que la flota de los diez barcos de siete nacionalidades diferentes se quedó en puerto a la espera de que el tiempo mejorara. Y no lo hizo. Así, a las tres de la tarde se decidió que no había regatas en el primer día de competición.

Y esto es algo muy extraño en la Bahía de Palma. En los tres años anteriores que las 52 Super Series había venido a Puerto Portals no se había cancelado ni una sola jornada de competición. Es más, de las treinta posibles regatas que se podían haber disputado en las tres ediciones anteriores se completaron 29 lo que supone una estadística abrumadora.

El calendario de regatas se mantiene hasta el sábado. Se espera que desde mañana miércoles al día 25 se puedan celebrar ocho mangas para decidir el ganador de la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week. Las regatas se pueden seguir en realidad virtual en nuestra web www.52superseries.com y con comentarios en directo desde el agua.