52 Super Series Comienza el espectáculo en la bahía de palma con la Puerto Portals Sailing Week

La Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week reúne desde mañana a los diez mejores proyectos del mundo de la clase TP52 en aguas de la Bahía de Palma. Y los diez barcos, de siete nacionalidades diferentes, llegan a la cita con las espadas muy bien afiladas después de haber superado ya la mitad del calendario de la competición. Provezza defiende el triunfo conseguido el año pasado en aguas de Portals, mientras que el Quantum Racing quiere extender su gran momento de forma que le ha traído a Mallorca como líder del circuito 2018 de las 52 Super Series.

La regata tuvo hoy su prueba de entrenamiento, aunque hubo que esperar hasta las tres de la tarde para poder dar una salida. La victoria en la manga fue para el Quantum Racing, seguido por Azzurra y Luna Rossa. Los tres grandes favoritos al triunfo en Portals ya se posicionaron desde el primer momento en una manga disputada con poco viento, entre siete y once nudos. La regata de hoy no contaba para la clasificación y ya lo harán las que se celebran desde mañana hasta el sábado. Están previstas diez mangas barlovento-sotavento, dos cada día. El horario de inicio de las regatas es la una de la tarde. Las regatas se pueden seguir en nuestra web www.52superseries.com en la modalidad de realidad virtual con comentarios en directo.

Nueve de los diez barcos que compiten son veleros que se terminaron de construir esta misma primavera. Son la vanguardia tecnológica y de diseño en el mundo de la vela, pero también los equipos han pagado en las tres primeras regatas de la temporada la adaptación a la nueva ‘montura’. La mayoría de los proyectos ha penado con resultados dispares su inicio de campaña y sólo el Quantum y el Sled, los dos veleros norteamericanos, han mostrado una línea de puntos más homogénea. Por eso, todos llegan a Portals pensando que la adaptación ya no es una excusa, sino más bien un grave problema. El velero que no esté al ciento por ciento de su rendimiento en aguas de Puerto Portals no estará entre los que luchen por el triunfo en uno de los eventos más importantes de la temporada de 52 Super Series.

Quantum Racing atraca en Portals con una suculenta renta en la clasificación general sobre el resto de la flota. Son los que mejor han hecho la transición al barco nuevo y de las tres regatas disputadas han ganado dos. En aguas de las Baleares vuelve a subirse al velero el armador Doug DeVos quien ya estuvo en Zadar (Croacia). El mítico Dean Barker le ha dejado el puesto en la caña del TP52. El regatista neozelandés cuenta sus dos regatas como caña por victorias y en Portals ‘se tendrá que conformar’ con la posición de estratega en el velero.

Una baja sensible dentro de la constelación de estrellas que es 52 Super Series es la de Jimmy Spithill. El australiano, ganador de la Copa América con el Oracle, sintió un fuerte dolor en el codo el pasado sábado cuando iba a entrenar con sus compañeros del Luna Rossa. El estelar tripulante ya había tenido muchos problemas en años anteriores con esa misma articulación y decidió marcharse el mismo sábado a Estados Unidos para que le viera el mismo médico que le había tratado anteriormente. Será una baja sensible para el proyecto de Copa América que está liderado por el armador Patricio Bertelli y que tiene como gran objetivo ganar la Copa América de 2021 en Nueva Zelanda.

Una estrella que se marcha por fuerza mayor y otra que llega. El caña campeón de la última Copa América y ganador de un oro en los Juegos de Río 2016, Peter Burling, se sube al Gladiator para ponerse a las órdenes del armador Tony Langley. El neozelandés hará las veces de táctico en el barco inglés en lo que es un refuerzo estelar.

En Portals, además de Quantum y Luna Rossa, se espera que el Azzurra pueda ganar su primera regata de la temporada. Tras un inicio de temporada con muchos problemas, nuevo barco y rellenar el agujero dejado por Vasco Vascotto, quieren resarcirse con una victoria en Portals. Son el único equipo que en las tres ediciones que la regata ha estado en este puerto ha subido siempre al podio de la plaza de Portals. Y quieren volver a hacerlo por cuarta vez y repetir la victoria que consiguieron en 2015 cuando se celebró en estas aguas el Mundial de TP52 del que se proclamaron vencedores.

Pero no hay que olvidar a barcos como el Platoon, con cinco regatistas españoles entre ellos el mallorquín Jordi Calafat, y el Provezza que siempre navega muy bien en la Bahía gracias al conocimiento de la misma del navegante Nacho Postigo.

Jordi Calafat, estratega del Platoon, expresa: “¡Ojalá vengamos muchas veces más a Palma! Hay años que he regateado dos veces como este año, que ya hicimos la Palmavela. Me gusta estar aquí, en casa, porque no tengo que viajar y porque el campo de regatas es muy bueno. La bahía de Palma gusta a todo el mundo. Lo de vivir en Mallorca no es una gran ventaja a la hora de navegar aquí, porque todo el mundo sabe muy bien cómo es este campo de regatas de tantas veces que han venido. Lo más importante de las 52 Super Series no es tanto el barco, que es un modelo muy avanzado técnicamente, sino que aún más atractiva la hace el hecho de la gente que compite. Lo más importante es la calidad de las tripulaciones y aquí son muy buenas. El nivel de las tripulaciones son lo que hacen esta clase muy atractiva. El resto del año yo navego en 72 pies en el Momo y el Bella Mente y estoy involucrado desde la parte técnica de las velas en el American Magic, el proyecto americano para la próxima Copa América. No paro…”

Guillermo Parada, caña del Azzurra, manifiesta: “Los barcos van bien en todas las condiciones, pero con poco viento se iguala mucho y da opciones a todos. Si tenemos que recuperar muchos puntos la lotería el poco viento va bien, pero también es mucho más complicado para todos. Es difícil que Quantum tenga un pinchazo grande a no ser que tenga una rotura. La general no depende de nosotros por lo que es algo en lo que no nos vamos a preocupar. Vamos a pelear por ganar esta regata y adaptarnos lo mejor posible a las condiciones de la prueba. Siempre hay un buen ambiente en Portals y aquí un equipo latino como el nuestro está como en casa, y nunca mejor dicho porque el barco pasa el invierno en Portals”.

Francesco Bruni, caña del Luna Rossa, dice: “El barco ha ido muy bien de velocidad hoy en el entrenamiento. Hemos hecho una buena regata. Estamos preparados, tranquilos, hemos hecho un buen trabajo de preparación y queremos hacerlo mejor que en Cascáis. Venimos a subir al podio y a asegurar el podio del circuito de la temporada. Spithill se ha hecho daño en el codo, lo tiene inflamado, debido a un estrés excesivo de entrenamiento porque no se ha dado ningún golpe. Pero como se sometió el año pasado una operación importante en ese mismo codo ha preferido no arriesgar e ir a ver al médico que ya le operó. Esperamos que la única diferencia en el barco sin James es que todos hablaremos italiano…”