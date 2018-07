Rias Altas Cedeira-La Coruña, segunda victoria del «Bosch» en el Rías Altas Ramón Ojea se destaca en la general y se vislumbra como ganador de la 45 edición

ABC_N

Actualizado: 07/07/2018 18:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

"Bosch Service Solutions" con Ramón Ojea a la caña del vigués Club Marítimo de Canido, se impuso por segunda vez consecutiva en una etapa de la Regata Rías Altas que organiza el Real Club Náutico de La Coruña. En esta ocasión se trataba del tercer acto que tenía lugar el sábado entre los puertos de Viveiro y Cedeira, lo que deja más que perfilado su liderato en la general absoluta.

Su gran rival el "Gómez MH" del coruñés Andrés Soto, pese a que realizó una buena regata no pudo evitar perder dos valiosos puntos frente a los vigueses, pues sumaban al de su victoria, el que el "Zóspiro" de Guillermo Blanco, hiciera un segundo puesto parcial relegando al Prima 38 de Soto, a una inesperada tercera plaza en la etapa. Para el domingo última etapa entre Cedeira y La Coruña, con comienzo a las doce de la mañana con un total de 24 millas náuticas, una etapa con sus dificultades pues están previstos nordestes de 15 a 20 nudos... a los que habrá que añadir el que la flota pasará por los legendarios cabos de Prior primero y Prioriño posteriormente. Ya a las nueve y media de la noche, clausura en el Real Club Náutico de La Coruña.

Se daba la salida con puntualidad británica en Viveiro, como está siendo norma, a las doce de la mañana... los vientos en esos instantes eran de componente nordeste de unos 12 nudos... lo que provocaba que la salida fuera muy rápida y la flota pusiera rumbo a la Estaca de Bares en un solo bordo que era realizado en un través, que poco a poco se convertiría en una popa ya a la altura del precioso pueblo marinero del Barquero. La flota en esos momentos navegaba con un rumbo abierto adentrándose en la mar... salvo el "Zoispiro" que optó por navegar pegado a la costa, lo que le salió francamente bien.

De la Estaca a Cabo Ortegal (cerca de 10 millas) el viento subió por momentos hasta los 15 nudos, tomando el mando en tiempo real "Gómez MH", quien mantendría su posición de privilegio hasta la llegada a Cedeira. El crono de los de Andres Soto era de 04-03-35, por delante del "Bosch Service Solutions" que llegaba al puerto pesquero herculino once minutos después... diferencia que sin embargo no le fue suficiente al barco del Real Club Náutico de La Coruña, que era superado en tiempo compensado por los vigueses y por el "Zóspiro", siendo el tercero "Gómez MH", cuarto "Mascato" y el quinto "Alma do Mar".

Con estos datos será muy difícil arrebatarle el liderato a los de Ramón Ojeas, que también manda en la Clase A que agrupa a los barcos de mayor eslora... mientras que en la B el que domina es el "Mascato" de Enrique Vilariño, seguido de "Zóspiro" de Guillermo Blanco del Real Club Náutico de La Coruña y de la "La María" de Miguel Fernández del Club Náutico de Sada