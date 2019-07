52 Super Series Una Cascáis en su máxima expresión espera a las 52 Super Series «Provezza» defiende su liderato en una flota de siete barcos que luchan en igualdad de condiciones por el codiciado triunfo en el reino del viento

Cascáis ha recibido a la flota de 52 Super Series con unos días de viento flojo (flojo para lo que es habitual aquí) como una especie de cordial bienvenida. Pero a partir de mañana, cuando se empiezan a repartir los puntos de la Cascáis 52 Super Series Sailing Week, la cosa ya no va a ser tan amable. El diablo comienza a rugir y los siete equipos que participan en la regata van a tener que lidiar tanto con sus rivales como con unos vientos de unos veinte nudos con rachas aún más fuertes. Lo que se dice Cascáis en su máxima expresión.

Pero los regatistas no andan molestos, ni mucho menos. Les va el ‘rock and roll’ y saben que en Cascáis siempre hay ‘buena música’. Además, el Atlántico es una vez al año y llegan aquí sabiendo a lo que se enfrentan. Los tres días de entrenamiento han sido plácidos, pero desde mañana la cosa cambia… Hoy en la regata de entrenamiento los equipos disfrutaron de un viento de unos 11 nudos que la verdad, no les valió de mucho para calibrar lo que les viene en los próximos días. Se van a enfrentar a viento sin haberlo catado antes. Y así es como se van a jugar el tercer triunfo de la temporada de 52 Super Series y seguir pugnando por el título de la temporada. Todo está tan abierto que cualquiera de los siete barcos que están en Cascáis puede salir el sábado de aquí con la victoria bajo el brazo.

Provezza, que hoy no ha terminado la regata de entrenamiento, estrena liderato y llega con galones a Portugal. Sin embargo, esto no quiere decir nada. Su experiencia en estas aguas no ha sido muy buena históricamente y, al igual que el Platoon, no guardan excesivamente buenos recuerdos de estas aguas. Los alemanes liderados por Harm Müller-Spreer no han tenido un buen desempeño en el Atlántico y ya esta semana han comenzado con un hándicap importante ya que el estratega Jordi Calafat, uno de los cinco españoles a bordo del barco teutón, tuvo un accidente doméstico en Mallorca y no ha podido viajar a Portugal. Tiene lesiones en una mano que le impiden navegar. Su lugar lo ha ocupado el entrenador del equipo, Morgan Reeser, quien cambia en Cascáis el barco de apoyo por el TP52 de competición.

Los dos barcos que históricamente han estado mejor en Cascáis son el Quantum Racing y el Azzurra. Los dos proyectos habituales dominadores del circuito de 52 Super Series no han sido capaces este año de ganar ninguno de los dos eventos disputados, aunque esto no es óbice para pensar que en Cascáis no se pueda cortar esta extraña racha. Quantum llega con Ed Baird que fue el caña vencedor en 2015 mientras que Guillermo Parada en el barco de la familia Roemmers ganó en Portugal en 2016. El año pasado en el Mundial la victoria fue del Quantum que fue conducido por Dean Barker mientras que el Azzurra de Parada hizo segundo. Los cañas profesionales tienen cierta ventaja sobre los armadores en estas condiciones.

Para hoy están previstas las dos primeras mangas barlovento-sotavento. El horario previsto es de empezar a las 12.00 horas (13 horas en España). Se ha adelantado una hora el inicio porque se espera que el viento suba por la tarde. Durante los cinco días de evento las regatas se pueden seguir en realidad virtual con comentarios en directo en nuestra web: www.52superseries.com.

Pedro Más, proa del Platoon, explica: “Jordi Calafat tuvo un accidente doméstico y tiene la mano mal y es imposible que pueda navegar. Esperamos que esté ya listo para Portals, imagino y espero que estará. Es una pérdida importante porque tácticamente con John es una pareja que funciona muy bien. Pero se ha subido Morgan, el entrenador, que creo que lo hará muy bien porque se conoce muy bien con John. A ver si nos quitamos la espina de Cascáis. Sabemos que un error te manda para atrás en la general, por eso estamos concentrados y preparados para quitarnos el mal fario de una vez. Parece que el parte es como un bucle cada vez que venimos aquí. Llegamos con la idea de que vas a tener tres o cuatro días así y si son los cinco…, pues es lo que hay. Es muy difícil de decir que si salimos bien de aquí podemos ganar. Hay días mejores y peores y si coinciden en una sede pues no sé. Pero hay todavía más de la mitad del campeonato en juego por lo que todo está muy abierto tanto si aquí la hacemos bien como si no nos sale tan bien”.

John Cutler, caña del Provezza, dice: “Está muy bien el hecho de empezar una regata como líderes, pero nosotros ahora mismo estamos con el objetivo puesto en una prueba de cincuenta mangas de las que diez se vana a disputar aquí en Cascáis. Por eso mantenemos el foco en ir regata a regata y no pensar en objetivos intermedios. Aquí va a ser realmente muy ventoso. Y lo que vemos en esta competición es que, aunque cambien las condiciones, la igualdad en la flota va a ser la nota dominante y no tengo ni idea de quién puede ganar esta regata, cualquiera de los que estamos aquí lo puede hacer”.

Joan Vila, navegante del Quantum Racing, explica: “Va a ser una semana de mucho viento lo que realmente me gusta… Van a ser unas condiciones diferentes a lo que hemos estado navegando hasta la fecha y obviamente para Quantum nuestro objetivo es volver a estar dentro de la pomada de los equipos que pueden ganar y hacer regatas consistentes como solíamos hacer antes. Hemos aprendido mucho de los errores del último evento que fue malo para nosotros en Puerto Sherry y simplemente vimos lo que había que mejorar. Pero ahora estamos en un juego diferente a Puerto Sherry. Empezamos de cero. Si hacemos otra regata tan mala como la que hicimos en Andalucía seguro que perdemos todas las oportunidades de estar con los mejores al final de la temporada. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir. No hay muchos cambios porque no pensamos que el problema fuera el barco”.